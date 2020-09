Shona Shukrula krijgt primeur met duel in Keuken Kampioen Divisie

Shona Shukrula heeft een nieuwe primeur te pakken. Ze wordt zaterdag in het Jan Louwers Stadion bij de wedstrijd tussen FC Eindhoven en Telstar in de Keuken Kampioen Divisie de eerste vrouwelijke vierde official in het betaalde voetbal. Shukrula heeft haar aanstelling zelf bevestigd.

De 29-jarige Shukrula, die door het leven gaat als officier van justitie bij het Openbaar Ministerie, had vorig jaar al een andere primeur. Ze werd de eerste vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste amateurniveau in Nederland. In de Tweede Divisie leidde ze de wedstrijd tussen Jong Sparta en ASWH (6-2) in goede banen.

Shukrula is allesbehalve een onbekende naam in het vrouwenvoetbal. Ze staat sinds 2017 op de FIFA-lijst, waardoor ze internationale wedstrijden mag fluiten. Zo floot ze al meerdere interlands en wedstrijden in de Champions League. Vorig seizoen had ze de bekerfinale onder haar leiding.

In een interview met Trouw liet Shukrula vorig jaar nog weten dat zij de eerste vrouwelijke scheidsrechter in betaalde voetbal hoopt te worden. “Als ik maar dezelfde progressie blijf boeken. De komende tweeënhalf jaar wil ik nog stabieler worden in de top van de Derde Divisie. Pas op het moment dat dat me gemakkelijk afgaat, ben ik toe aan een stap hogerop”, vertelde Shukrula. “Mijn doel voor de lange termijn is de Eerste Divisie. Verder dan dat kijken is niet reëel. Dat ik tot de Tweede Divisie ben gekomen, is al heel fijn.”