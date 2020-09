Mike van der Hoorn ziet droom uitkomen met contract in Bundesliga

Mike van der Hoorn vervolgt zijn carrière in Duitsland. De 27-jarige verdediger was transfervrij na zijn vertrek bij Swansea City en is vrijdag gepresenteerd bij Arminia Bielefeld, uitkomend in de Bundesliga. De ex-verdediger van FC Utrecht en Ajax heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drie seizoenen.

"Toen ik jong was, droomde ik ervan ooit in de Bundesliga te spelen. Het is een van de beste competities ter wereld', aldus Van der Hoorn in een eerste reactie op de clubwebsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik heb heel goede gesprekken gehad met de verantwoordelijken bij de club, Samir Arabi en Uwe Neuhaus, die mij hebben overtuigd. Ik had ook contact met andere clubs, maar ik had het beste gevoel bij Arminia. Dus ik ben erg blij dat ik eindelijk hier ben."

Van der Hoorn maakte vier jaar geleden voor ongeveer vier miljoen euro de overstap van Ajax naar Swansea City. Met de club uit Wales speelde hij twee seizoenen in de Premier League en twee jaar in de Championship. Onlangs kreeg hij te horen dat zijn aflopende contract niet werd verlengd en hij met een transfervrije status op zoek kon naar een nieuwe club. Hij speelde 125 wedstrijden voor Swansea, waarin hij totaal 6 keer scoorde.

Bielefeld ligt relatief dicht bij de Nederlandse grens, wat een bijkomend voordeel is voor Vvan der Hoorn. “Toen mijn familie hoorde dat ik bij Arminia zou gaan spelen, waren ze erg blij dat ik niet verder van huis ging spelen, maar dat ik weer veel dichter bij huis zou gaan wonen. Dat maakt bezoeken voor iedereen veel gemakkelijker.” Van der Hoorn moet mogelijk al snel aan de bak bij zijn nieuwe club. Op maandag 14 september staat de eerste wedstrijd in de DFB Pokal tegen RW Essen op het programma. De Bundesliga gaat voor Bielefeld van start op zondag 19 september met een uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.