‘Het zal prachtig zijn om samen in de basis van United en Oranje te schitteren’

Donny van de Beek rondde deze week zijn transfer naar Manchester United af en komt bij zijn nieuwe club een andere Nederlander tegen met een verleden bij Ajax: Timothy Fosu-Mensah. In aanloop naar de transfer van de 23-jarige middenvelder spraken de twee Oranje-internationals met elkaar. “Ik zei hem dat het een hele mooie, grote club is. Het is een club met een hele mooie historie en fanbase”, legt Fosu-Mensah uit in een interview met Ajax Showtime.

Fosu-Mensah verliet de jeugdopleiding van Ajax in 2014 voor een kans bij the Red Devils. Hij kent de club inmiddels goed en ziet zes jaar later Van de Beek naar Old Trafford komen. “Voor iedereen is het anders. Ik kwam hier toen ik 16 was, Donny op z’n 23ste. Ik weet hoe het is om in Engeland te wonen en weet de meeste dingen hier al. Dat gaat voor hem anders zijn, maar het is alsnog een hele mooie stap”, aldus Fosu-Mensah.

Van de Beek gaat bij Manchester United spelen met rugnummer 34 als eerbetoon aan Abdelhak Nouri. Fosu-Mensah denkt dat het nummer Van de Beek een boost kan geven. “Dat nummer zal hem extra kracht geven. We weten allemaal wat Appie voor ons betekent en hoe goed onze relatie met hem is”, aldus de verdediger. “Het geeft hem motivatie, want hij doet het dan ook voor hem. We weten allemaal dat Appie trots op ons is. Op mij, Donny, Frenkie, iedereen.”

Volgens Fosu-Mensah heeft Van de Beek kwaliteiten die de selectie van manager Ole Gunnar Solskjaer beter maakt. “Zijn grootste kwaliteiten vind ik het in de box komen, het geven van assists en het maken van doelpunten”, zo legt hij uit. “Hij heeft ook een groot loopvermogen en een goede visie op het spel. Hij is slim en goed in het positiespel. Hij werkt ook heel hard en heeft dus zeker kwaliteiten.” De drievoudig international heeft hoge verwachtingen voor de komende jaren: “Het zal prachtig zijn om straks samen met Donny in de basis van United en Oranje te schitteren.”