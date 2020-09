AD: Memphis Depay en Georginio Wijnaldum rond met Barcelona

Memphis Depay en Georginio Wijnaldum zijn dicht bij een transfer naar Barcelona, zo meldt het Algemeen Dagblad. De respectievelijk aanvaller van Olympique Lyon en middenvelder van Liverpool worden weliswaar al langere tijd met een transfer naar de Spaanse topclub in verband gebracht, maar het dagblad komt vrijdag met concretere informatie. De zaakwaarnemers spraken al uitvoerig met Barcelona en de zakelijke voorwaarden zijn al nagenoeg op orde.

Wijnaldum deed er daags voor het Nations League-duel van Nederland met Polen alles aan om vragen over een eventuele transfer naar Barcelona uit de weg te gaan. Het dagblad verzekert echter dat er achter de schermen wel degelijk wordt gewerkt aan een aanstaande transfer van de middenvelder naar het Camp Nou. Depay gaf op zijn beurt een week geleden na de 4-1 zege op Dijon aan dat hij niet wist of hij het seizoen in Frankrijk zou afmaken, om later aan te geven dat zijn woorden vaak verdraaid worden.

"Ik heb nooit gezegd dat ik weg wil”, reageert de ex-aanvaller van PSV en Manchester United maandagavond in gesprek met de NOS. “Als ik iets zeg, wordt het vaak verdraaid. Ik heb nog een jaar contract, ben aanvoerder en we hebben een goed team. Dat hebben we laten zien. Ik zit goed in mijn vel, maar heb ook mijn dromen. Dat heb ik ook altijd uitgesproken."

Het feit dat zowel Wijnaldum als Depay nog maar een contract voor een jaar heeft, is in financieel opzicht een belangrijke factor voor Barcelona. De verwachting is dat de onttroonde landskampioen van Spanje tussen de dertig en zestig miljoen euro voor de komst van het tweetal betaalt. De warme band met Ronald Koeman doet vanzelfsprekend de rest, al verzekert het Algemeen Dagblad dat de Spaanse topclub ‘maanden geleden’ ook al contact had gezocht met de zaakwaarnemers van Depay.

Barcelona is druk bezig om de salariskosten van 525 miljoen euro bruto per jaar nadrukkelijk omlaag te brengen. Het vertrek van Ivan Rakitic, goed voor acht miljoen euro netto per jaar, naar Sevilla is de eerste stap en ook grootverdieners als Luis Suárez, Samuel Umtiti en Arturo Vidal zijn inmiddels naar de uitgang van het Camp Nou gedirigeerd. Het drietal verdient gezamenlijk circa dertig miljoen euro netto op jaarbasis. Voorzitter Josep Maria Bartomeu gaf enkele dagen voor de presentatie van Koeman als trainer al aan dat Barcelona kán investeren in de komst van nieuwe spelers, maar dat eerst de salariskosten van de club aanzienlijk omlaag moeten.

Het Algemeen Dagblad loopt tegelijkertijd vooruit op de rollen die Wijnaldum en Depay in ‘het nieuwe Barcelona’ zullen krijgen, zeker als Lionel Messi daadwerkelijk vertrekt. Het vertrek van de clubtopscorer aller tijden zou betekenen dat Depay een vrije rol als centrumspits zou kunnen krijgen, met daarbij de mogelijkheid om veel te variëren. Wijnaldum moet vooral diepgang toevoegen aan het ietwat statische middenveld, met mogelijk Frenkie de Jong op zijn favoriete positie als controleur.