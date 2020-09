Valentijn Driessen hekelt ‘egotripper’ Louis van Gaal: ‘Het is gênant’

Valentijn Driessen heeft geen goed woord over voor de manier waarop Louis van Gaal heeft laten weten dat hij eventueel bereid is opnieuw bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De oud-trainer van onder meer Barcelona en Manchester United gaf in gesprek met de NOS aan dat hij ‘erover wil nadenken’ als de KNVB bij hem aanklopt. Driessen vindt het ‘een gênante sollicitatie’ van Van Gaal om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach.

“Van Gaal was met pensioen, maar blijkbaar toch niet. Waarom zegt Van Gaal zoiets als hij niet is benaderd en niet weet of hij ’ja’ zegt? Helemaal omdat hij weet welke dynamiek zijn woorden teweegbrengen. Maar dat is natuurlijk de bedoeling. Het is een staaltje egotripperij”, benadrukt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag in zijn column in het dagblad. In de optiek van de journalist weet Van Gaal heel goed dat zijn naam daardoor continu als een schaduw boven het sollicitatieproces zal hangen én dat Eric Gudde en Nico-Jan Hoogma ‘verketterd zullen worden’ als ze hem niet benaderen. “Zeker omdat alle slippendragers van Van Gaal al opgewonden staan te kwijlen om hem te begroeten als bondscoach.”

Driessen vindt dat iemand met klasse of met de statuur van Van Gaal als trainer gewoon op het moment had moeten wachten dat de KNVB zou aankloppen, alvorens openlijk op de zaken vooruit te lopen. “Toptrainers als Frank Rijkaard of Bert van Marwijk hoor je niet. Maar Van Gaal vindt het nodig om bijna ordinair z’n plaats op te eisen en indirect de regie bij de keuze voor een nieuwe bondscoach in handen te nemen.” De chef voetbal van het dagblad vindt ‘de arrogantie van Van Gaals mededeling stuitend’. “Mijnheer Van Gaal gaat pas nadenken over zijn beschikbaarheid voor het bondscoachschap als hij ervoor wordt gevraagd. Nadenken over eventuele beschikbaarheid”, verzucht Driessen. “Zeg gewoon of je beschikbaar bent of niet in plaats van hard to get te spelen.”

“En sta je ter beschikking, dan hangt van de gesprekken met Gudde en Hoogma af of je op de meest begeerde hot seat in trainersland gaat zitten.” Driessen stelt dat het leiden van Oranje een erebaan moet zijn voor welke trainer dan ook, en hoe vaak deze ook al bondscoach is geweest. “Helemaal bij het huidige Oranje, dat overloopt van kwaliteiten en daarom een serieuze kandidaat is om in de zomer van 2021 Europees kampioen te worden. Ongeacht of Van Gaal bondscoach wordt.”

Driessen vraagt zich bovendien af of Van Gaal wel de juiste keuze zou zijn om het takenpakket van Koeman over te nemen. “Het profiel van directie en spelersgroep is een Koeman 2.0. Van Gaal is veel, maar zeker geen Koeman 2.0", besluit de journalist. "Anderen, zoals Rijkaard, Van Marwijk en ook Henk ten Cate samen met Ruud Gullit, voldoen veel beter aan dat geschetste profiel en zullen willen werken met de huidige door Koeman geformeerde staf.”