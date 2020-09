Spanje verpest in allerlaatste seconde debuut van Robin Gosens

Duitsland en Spanje hebben de eerste groepswedstrijd van de nieuwe fase in de Nations League met 1-1 gelijkgespeeld. Die Mansschaft dacht de wedstrijd in de tweede helft te hebben beslist met een knap doelpunt van Timo Werner, maar Spanje kwam in de laatste seconde terug dankzij een intikker van José Gaya. Robin Gosens, die zijn debuut maakte voor het Duitse elftal, leverde overigens de assist bij de treffer van Werner. Aan de zijde van Spanje maakte Ansu Fati zijn debuut. De zeventienjarige aanvaller van Barcelona is de jongste Spaanse debutant sinds 1936.

Beide ploegen waren in de eerste helft duidelijk aan elkaar gewaagd. Het spel golfde op en neer, met daaruit voortkomend kansen voor beide partijen. Na een kwartier had Rodrigo Moreno de openingstreffer namens Spanje moeten maken. De spits werd gelanceerd door een verkeerde terugspeelbal van Emre Can en was al voorbij de ver uitgekomen doelman Kevin Trapp. Rodrigo treuzelde echter zolang dat de Duitse goalie met een sliding de bal kon heroveren.

Vlak daarna werd Leroy Sané aan de andere kant gevaarlijk. De vleugelaanvaller kwam vanaf rechts naar binnen en schoot de bal richting de verre kruising, maar zag doelman David de Gea redding brengen. Weer aan de overzijde kreeg Sergio Busquets de bal in het zestienmetergebied met het hoofd terug gelegd van Pau Torres. De middenvelder van Barcelona probeerde het ineens, maar schoot recht op Trapp.

Zes minuten na rust pakte Duitsland de leiding in de wedstrijd. Gosens bereikte met een lage pass van de linkerflank Werner, die in het strafschopgebied aan een korte dribbel begon. De kersverse spits van Chelsea omspeelde Sergio Ramos én Pau Torres en vond met een laag schot de linkerhoek: 1-0. Werner had het duel enkele minuten daarna in het slot kunnen gooien, maar mikte in vrije positie van dichtbij in het zijnet.

Spanje beleef geloven in een resultaat en zag in het slot van de wedstrijd gevaarlijke afstandsschoten van Rodrigo en Thiago Alcántara rakelings naast vliegen. Sergio Ramos dacht de gelijkmaker binnen te koppen in blessuretijd, maar werd teruggefloten vanwege een vermeende duw. Toch slaagden de Spanjaarden er nog in om terug te komen. Rodrigo kopte de bal in de zestien naar José Gaya, die van heel dichtbij binnen tikte: 1-1.