Transfer van Bas Dost naar Club Brugge voorlopig nog ver weg

Het Algemeen Dagblad kopte dinsdagavond dat Bas Dost op weg is naar Club Brugge, maar van een transfer van de spits van Eintracht Frankfurt is voorlopig nog geen sprake. Fredi Bobic, technisch directeur van de Bundesliga-club, stelt tegenover Kicker nog niets te hebben vernomen van Club Brugge.

"Voor Bas Dost heb ik tot op de dag van vandaag geen contact gehad met Club Brugge", zegt Bobic. "Hij is een speler van Eintracht Frankfurt, traint hier en ik hoop dat hij zaterdag tegen 1. FSV Mainz 05 speelt. Voorlopig ga ik daar vanuit." Het Algemeen Dagblad beweerde overigens ook niet dat Club Brugge zich al had gemeld bij Eintracht, maar schreef wel dat de regerend Belgisch kampioen bereid is om 'ver te gaan' voor Dost.

Het is nog onduidelijk hoe Dost zelf tegenover een vertrek naar de Belgische competitie staat. De 31-jarige spits, die in 2018 bedankte voor het Nederlands elftal, kende een moeizaam eerste seizoen bij Eintracht Frankfurt. Dost kampte met meerdere blessures en moest zijn plek in de punt van de aanval meermaals afstaan aan André Silva. Toch kwam de aanvaller tot 10 doelpunten in 32 officiële optredens.

Dost, 31 jaar, is al acht jaar in het buitenland actief. Hij speelde vier seizoenen voor VfL Wolfsburg, alvorens Sporting Portugal medio 2016 een recordbedrag van tien miljoen euro voor de Nederlander op tafel legde, exclusief twee miljoen euro aan variabele bonussen. Met 93 doelpunten in 127 duels beleefde Dost een heerlijke periode in Lissabon, al zal zijn verblijf in Portugal altijd overschaduwd worden door de aanval van tientallen hooligans op het trainingscomplex. De Nederlander liep flinke verwondingen op, liet zijn contract ontbinden, tekende alsnog een nieuw contract en keerde uiteindelijk medio 2019 terug naar Duitsland.