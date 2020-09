FC Utrecht wordt afgetroefd door competitiegenoot en grijpt naast Van Hecke

Jan Paul van Hecke gaat komend seizoen spelen in de Eredivisie, maar dat zal niet voor FC Utrecht zijn. Het Algemeen Dagblad weet vanavond namelijk te melden dat de verdediger op huurbasis aan de slag zal gaan bij sc Heerenveen, zodra zijn transfer van NAC Breda naar Brighton & Hove Albion definitief is afgerond.

De transfer van Van Hecke naar Brighton zit al geruime tijd in de pijplijn. Volgens het Algemeen Dagblad betaalt de Premier League-club ‘meer dan twee miljoen euro’ voor de twintigjarige centrumverdediger; BN DeStem repte vorige week over een transfersom van maximaal drie miljoen euro. Van Hecke lijkt hoe dan ook bezig aan zijn laatste dagen als speler van NAC en zal komend seizoen ervaring gaan opdoen in de Eredivisie.

FC Utrecht had aanvankelijk de beste papieren om de jongeling voor één seizoen te huren van Brighton, maar de Domstedelingen lijken te zijn afgetroefd door sc Heerenveen. Bij de Friese club wordt Van Heck de opvolger van Sven Botman, die vorig seizoen werd gehuurd van Ajax en uiteindelijk dankzij zijn sterke spel voor Heerenveen een transfer naar het Franse Lille OSC verdiende. Heerenveen zal binnenkort overigens ook de komst van Pawel Bochniewicz wereldkundig maken, een 24-jarige Poolse centrumverdediger die nu nog in Polen speelt voor Górnik Zabrze.

Waar het Algemeen Dagblad stelt dat Van Hecke ‘verrassend’ voor Heerenveen kiest, daar stelt verslaggever Jeroen Kapteijns van De Telegraaf dat FC Utrecht afziet van het huren van de stopper ‘om de ontwikkeling van Tommy St. Jago niet te blokkeren’. St. Jago is een twintigjarige jeugdexponent van de club die vorig seizoen 21 wedstrijden speelde in de Keuken Kampioen Divisie.