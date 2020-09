‘Garry Rodrigues breekt met Turken en verkast naar CL-deelnemer’

Garry Rodrigues staat voor een vertrek bij Fenerbahçe. Diverse media uit Griekenland en Turkije verzekeren donderdag namelijk dat de geboren Rotterdammer zijn loopbaan gaat voortzetten bij Olympiacos Piraeus. Fenerbahçe gaat vroegtijdig afscheid nemen van Rodrigues, nadat de vleugelaanvaller in 2019 voor twee seizoenen werd gehuurd van Al-Ittihad uit Saoedi-Arabië.

Rodrigues beleefde afgelopen seizoen een betrekkelijk kleurloos seizoen. De 29-jarige linksbuiten eindigde met Fenerbahçe op een teleurstellende zevende plaats in de Süper Lig en wist zich op persoonlijk vlak ook maar amper te onttrekken aan de sportieve malaise bij de club: in 29 competitiewedstrijden noteerde hij slechts 4 doelpunten en 6 assists.

De voormalig Feyenoorder heeft nog een contract tot medio 2021 bij Fenerbahçe, maar onder andere Fanatik weet te melden dat het huwelijk vroegtijdig zal eindigen. Rodrigues drukt met een jaarsalaris van ongeveer twee miljoen euro zwaar op de begroting van de club en zit daarnaast de ontwikkeling in de weg van diverse jonge spelers, zoals Ferdi Kadioglu. Rodrigues ziet geen heil in een terugkeer bij Al-Ittihad en de club uit Saoedi-Arabië staat op zijn beurt niet onwelwillend tegenover een definitief vertrek van de buitenspeler.

Olympiacos is bekend met de situatie en zal Rodrigues naar verwachting aankomend weekend al presenteren, zo klinkt het. De club uit Piraeus werd afgelopen seizoen kampioen van Griekenland en zal zodoende komend jaar instromen in de play-offs van de Champions League. Rodrigues, 27-voudig international van Kaapverdië, was eerder in Griekenland actief voor PAOK Saloniki en speelde verder in zijn carrière al voor onder andere Galatasaray, Elche, Levski Sofia, ADO Den Haag en FC Dordrecht.