‘Real Madrid denkt aan gigantisch bod op Champions League-revelatie’

Dani Olmo staat in de belangstelling van Real Madrid, zo verzekert het doorgaans goed ingevoerde BILD donderdagavond. De Spaanse grootmacht zou ongeveer veertig miljoen euro overhebben voor de aanvallende middenvelder van RB Leipzig, al is er nog geen officieel bod uitgebracht.

Olmo staat pas sinds het begin van dit kalenderjaar onder contract bij Leipzig. De Spaanse middenvelder maakte in januari voor circa 21 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb en kende een vrij succesvol eerste halfjaar bij de Duitse club. Olmo was in vijftien wedstrijden in alle competities goed voor vijf doelpunten en één assist en eindigde met Leipzig op een derde plaats in de Bundesliga.

Zijn hoogtepunt met die Roten Bullen tot dusver beleefde Olmo echter in de kwartfinale van de Champions League tegen Atlético Madrid (2-1). De enkelvoudig Spaans international maakte één van de Duitse doelpunten en gidste Leipzig daarmee naar de halve finale van het miljardenbal. Die werd uiteindelijk kansloos met 0-3 verloren van Paris Saint-Germain, maar dat neemt niet weg dat Olmo samen met Leipzig een van de revelaties van het Champions League-seizoen was.

Olmo heeft hoe dan ook voldoende indruk gemaakt op trainer Zinédine Zidane van Real Madrid, zo claimt BILD. Volgens de Duitse boulevardkrant bereidt de Koninklijke een bod van veertig miljoen euro voor op de middenvelder, die in Spanje in de jeugd van Espanyol en Barcelona speelde, alvorens hij in 2014 naar Dinamo Zagreb verkaste. Zijn contract bij Leipzig loopt echter nog vier seizoenen door, waardoor die club een prima uitgangspositie lijkt te hebben in eventuele onderhandelingen met Real Madrid.