Castagne tekent in Premier League en is verlost van gehekelde Gasperini

Timothy Castagne vervolgt zijn loopbaan bij Leicester City, zo bevestigt de Engelse club via de officiële kanalen. The Foxes hebben een akkoord bereikt met Atalanta over de overgang van de Belgische vleugelverdediger, die volgens diverse Engelse media 24 miljoen euro (exclusief bonussen) kost. Castagne heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor vijf seizoenen.

Leicester zocht naar een vleugelverdediger die op beide flanken uit de voeten kan. De nummer vijf van het afgelopen seizoen in de Premier League verkocht linksback Ben Chilwell voor vijftig miljoen euro aan Chelsea en moet ook rechtsback Ricardo Pereira voorlopig missen. De Portugees liep in maart een zware knieblessure op en is nog maanden uitgeschakeld.

De 24-jarige Castagne was bij Atalanta weliswaar een gewaardeerde kracht, maar fungeerde ook regelmatig als back-up achter Robin Gosens en Hans Hateboer. Omdat de Belg nog maar een jaar vastlag, mocht hij vertrekken uit Bergamo. Castagne leefde volgens Italiaanse media al langere tijd op gespannen voet met Gian Piero Gasperini, de trainer van Atalanta. Naar verluidt kon Castagne niet verteren dat hij in de kwartfinale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain op de bank werd gezet, nadat hij de hele week met het basiselftal had getraind.

Castagne speelde de laatste drie seizoenen voor Atalanta, dat hem in 2017 voor 6,5 miljoen euro overnam van Racing Genk. Hij kwam er in totaal tot 76 Serie A-wedstrijden, waarin hij vijf keer wist te scoren. Castagne, die op zeven interlands staat voor de Rode Duivels, treft in Dennis Praet en Youri Tielemans twee landgenoten bij Leicester City.