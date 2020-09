‘Ajax en PSV mengen zich in de strijd na geaccepteerd bod van 20 miljoen’

Ajax en PSV hebben zich gemengd in de strijd om Grady Diangana, zo sijpelt donderdag door vanuit Engeland. De 22-jarige vleugelaanvaller leek al op weg van West Ham United naar West Bromwich Albion, maar volgens onder meer Sky Sports is de deal nog altijd niet beklonken, waardoor ook een transfer naar de Eredivisie nog tot de mogelijkheden zou behoren.

Diangana staat in Engeland te boek als groot talent en maakte vorig seizoen op huurbasis indruk in het shirt van West Brom. De linksbuiten was in dertig wedstrijden in de Championship goed voor acht doelpunten en zeven assists en droeg daarmee bij aan de promotie van the Baggies naar de Premier League. Diangana keerde vervolgens terug bij West Ham, maar de Londenaren verkeren financieel in zwaar weer en staan naar verluidt wel open voor een vertrek van de jeugdexponent.

West Ham heeft een bod van ongeveer twintig miljoen euro op Diangana geaccepteerd van West Brom, maar de transfer is nog altijd niet beklonken. Daardoor zien volgens Sky Sports nog minstens twee andere Premmier League-clubs hun kans schoon: Aston Villa en Fulham. De Engelse televisiezender claimt echter ook dat Diangana op het verlanglijstje staat van Ajax.

De Amsterdamse club lijkt zijn vleugels goed te hebben voorzien. Hakim Ziyech verkaste deze zomer weliswaar naar Chelsea, maar diens vertrek werd voor minstens 15,75 miljoen euro opgevangen door de komst van Antony van São Paulo. Verder is David Neres weer fit en zijn ook onder anderen Dusan Tadic, Quincy Promes en Noa Lang opties voor de vleugels. Voor Tadic en Promes geldt echter dat zij in de voorbereiding ook regelmatig in de as van het veld zijn gebruikt door trainer Erik ten Hag. Met name Promes lijkt komend seizoen een serieuze optie als nummer tien, de rol die vorig seizoen werd ingevuld door de naar Manchester United vertrokken Donny van de Beek, hetgeen mogelijk ruimte creëert voor Diangana.

Ajax zou echter niet de enige Nederlandse club zijn met belangstelling voor Diangana: volgens The Sun ziet ook PSV heil in de komst van de Engels jeugdinternational. De Eindhovenaren gaan Ritsu Doan aankomend seizoen op huurbasis stallen bij het Duitse Arminia Bielefeld, waardoor Cody Gakpo, Noni Madueke en Bruma de voornaamste opties op de flank zijn voor trainer Roger Schmidt. Het lijkt op dit moment echter niet reëel dat PSV circa twintig miljoen euro zal uittrekken voor de komst van Diangana en daarmee zijn eigen transferrecord zou verpulveren. Op dit moment geldt Bruma nog altijd als de duurste ingaande transfer aller tijden van de club: de Portugese buitenspeler kwam vorig jaar voor vijftien miljoen euro over van RB Leipzig.