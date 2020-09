Guus Til rondt transfer af en vertrekt na één jaar uit Rusland

Guus Til is komend seizoen in de Bundesliga te bewonderen. SC Freiburg maakt donderdag op de clubsite bekend de 22-jarige middenvelder voor één jaar te huren van Spartak Moskou. Bij de Russische grootmacht was Til op een dood spoor beland, één jaar na zijn komst van AZ. Freiburg heeft de optie om Til voor een tweede seizoen te huren.

Het contract van Til bij Spartak Moskou loopt nog door tot de zomer van 2023, maar de enkelvoudig Oranje-international kwam bij de Russische grootmacht niet meer voor in de plannen van trainer Domenico Tedesco. Bij Freiburg, afgelopen seizoen de nummer acht van de Bundesliga, hoopt hij het voetbalplezier te hervinden.

"Ik heb van veel mensen gehoord dat Freiburg een zeer gemoedelijke club is. Het doet me goed om deel te gaan uitmaken van zo’n club", reageert hij op de clubsite. Til denkt dat de Duitse competitie hem op het lijf geschreven is. "In de Bundesliga wordt een hoog tempo gehanteerd, hetgeen past bij mijn speelstijl. Ik heb niet lang hoeven nadenken over het aanbod."

Til stond ook in de belangstelling van onder meer PSV en AZ, maar kiest dus niet voor een terugkeer op de Nederlandse velden. De middenvelder maakte een jaar geleden voor zestien miljoen euro de overstap van AZ naar Spartak Moskou. In Rusland heeft hij echter niet aan de hoge verwachtingen kunnen voldoen.