Swart onthult grote naam die op het laatste moment belde voor Van de Beek

Donny van de Beek verruilt Ajax voor Manchester United. The Red Devils troeven daarmee een heel rijtje Europese grootmachten af, daar Sjaak Swart in onderstaande video te kennen geeft dat Barcelona, Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain en Juventus ook in de markt waren voor de 23-jarige middenvelder. Mister Ajax, die te boek staat als de voetbalvader van Van de Beek, onthult dat ook AC Milan zich nog op het laatste moment voor Van de Beek meldde, maar is trots dat hij voor Manchester United heeft gekozen. Swart is tegelijkertijd kritisch over de huidige selectie van Erik ten Hag en meent dat Marc Overmars in de buidel moet tasten om een kwalitatieve selectie op de been te krijgen, helemaal als Nicolás Tagliafico en André Onana ook nog vertrekken.

Swart na afscheid Van de Beek: 'Ajax moet nu wel op zoek naar vervangers voor hen'