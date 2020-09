De Ligt en Demiral kunnen borst natmaken: Juve denkt aan wereldkampioen

Juventus denkt aan de komst van Samuel Umtiti, zo claimt Rai Sport donderdagmiddag. De Franse centrumverdediger is bij Barcelona op een dood spoor beland en zou zijn carrière in Turijn nieuw leven kunnen inblazen. Umtiti is echter niet voor een habbekrats op te halen in Catalonië: Barcelona mikt naar verluidt op een transfersom van ongeveer tachtig miljoen euro.

De genoemde transfersom lijkt wat aan de hoge kant. Het contract van Umtiti bij Barcelona loopt weliswaar nog drie seizoenen door, maar de 26-jarige stopper wordt al jarenlang achtervolgd door blessureleed en speelde in de laatste twee seizoenen slechts 27 competitiewedstrijden. Gerard Piqué, Clément Lenglet en Ronald Araújo worden naar verluidt hoger aangeschreven door nieuwbakken trainer Ronald Koeman, waardoor een zomers vertrek van Umtiti aannemelijk is.

De wereldkampioen van 2018 werd eerder deze transferperiode al in verband gebracht met een terugkeer naar Olympique Lyon, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot en in 2016 voor ongeveer 25 miljoen euro werd opgepikt door Barcelona. Umtiti heeft echter meer ijzers in het vuur en zou nu ook op de radar zijn verschenen bij Juventus.

De Italiaanse grootmacht zal komend seizoen onder leiding staan van Andrea Pirlo en laatstgenoemde heeft onder meer als taak om de defensie te vernieuwen. Giorgio Chiellini (36) en Leonardo Bonucci (33) zijn beiden op leeftijd, terwijl Daniele Rugani (26) de afgelopen seizoenen al te licht werd bevonden. De posities van Matthijs de Ligt (21) en Merih Demiral (22) staan in principe niet ter discussie, maar De Ligt is vermoedelijk tot medio november uitgeschakeld met een schouderblessure, terwijl Demiral pas vorige maand zijn rentree maakte na een lange afwezigheid.