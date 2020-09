Feyenoord is niet opgewassen tegen Champions League-deelnemer

Feyenoord heeft donderdagmiddag een vriendschappelijke wedstrijd achter gesloten deuren verloren van Club Brugge. De Belgische landskampioen, komend seizoen actief in de groepsfase van de Champions League, was in eigen huis met 2-1 te sterk voor de ploeg van trainer Dick Advocaat.

Feyenoord meldt zelfs niets over het oefenduel, maar Club Brugge laat via Twitter weten met 2-1 gewonnen te hebben van de Rotterdammers. Odilon Kossounou en ex-Feyenoorder Ruud Vormer scoorden voor de Belgen, terwijl Mark Diemers trefzeker was namens Feyenoord.

Feyenoord trad overigens zeker niet op volle sterkte aan. Zo ontbraken doelman Justin Bijlow en middenvelder Orkun Kökcü bijvoorbeeld vanwege interlandverplichtingen met respectievelijk Jong Oranje en Turkije. Zomeraanwinsten Diemers en Bryan Linssen konden wel rekenen op basisplaatsen volgens de fansite FR12.

Het is voor Feyenoord de tweede oefennederlaag op rij, na het verlies van vorige week tegen Hamburger SV (1-0). Verder won de ploeg van Advocaat in de voorbereiding van Sparta Rotterdam (3-0), Borussia Dortmund (3-1) en MSV Duisburg (2-1), terwijl tegen FC Twente en Arminia Bielefeld doelpuntloos werd geremiseerd. De duels met Dortmund en Duisburg duurden overigens tweemaal dertig minuten. Feyenoord opent het nieuwe Eredivisie-seizoen over negen dagen op bezoek bij PEC Zwolle.

Opstelling Feyenoord: Ten Hove (Troost 15'); Nieuwkoop, Botteghin, Geertruida, Haps; Toornstra, Burger, Diemers (60' Narsingh); Berghuis, Jörgensen, Linssen.