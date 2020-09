Ritsu Doan verlaat PSV en trekt naar Bundesliga

Ritsu Doan gaat PSV op huurbasis verlaten voor Arminia Bielefeld, zo verzekeren Voetbal International, De Telegraaf en het Eindhovens Dagblad donderdag. Arminia Bielefeld promoveerde afgelopen seizoen naar de Bundesliga, waardoor de 22-jarige aanvallende middenvelder aan de slag gaat op het hoogste Duitse voetbalniveau.

Het is voor Doan belangrijk om komend seizoen speeltijd te krijgen, omdat hij volgend jaar aan de Olympische Spelen wil meedoen met de nationale ploeg van Japan. In Eindhoven zijn de kansen op speeltijd gering. Vorig seizoen kwam de rechtsbuiten in negentien wedstrijden in actie, waarin hij slechts twee doelpunten en een assist verzorgde. Slechts twaalf keer had de voormalig smaakmaker van FC Groningen een basisplaats bij PSV.

De trainerswissel bij PSV, middenin het afgelopen seizoen, pakte niet gunstig uit voor Doan. Twee van de twaalf basisplekken waren onder het bewind van Ernest Faber en tien onder diens voorganger Mark van Bommel. Doan kondigde in maart echter aan dat hij erop uit is om te slagen bij PSV. “Ik weet hoe ik deze situatie moet omdraaien en het verhaal bij PSV mooier kan maken dan het tot nu toe is geweest”, verzekerde de Japanner in gesprek met De Telegraaf.

Inmiddels zwaait Roger Schmidt de scepter in het Philips Stadion en Doan lijkt niet in zijn plannen voor te komen. PSV betaalde een jaar geleden 7,5 miljoen euro aan Groningen voor zijn komst. Het contract van de 22-jarige aanvaller loopt nog vier jaar door. Voordat hij naar PSV ging, was Doan in 66 wedstrijden namens Groningen goed voor 16 doelpunten en 7 assists.