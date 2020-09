Ajax komt met witte rook over eerste van drie gewenste contractverlengingen

De toekomst van Kenneth Taylor ligt bij Ajax. De nummer één van het afgelopen Eredivisie-seizoen maakt donderdagmiddag bekend dat de achttienjarige middenvelder een nieuw contract tot medio 2024 gaat ondertekenen. Zijn vorige verbintenis liep in de zomer van 2021 af. De officiële ondertekening moet nog volgen, maar het akkoord is al bereikt.

De contractverlenging van Taylor is een belangrijke stap voor Ajax. De club werkt hard aan het binden van getalenteerde spelers: de afgelopen maanden verlengden Ryan Gravenberch, Naci Ünüvar en Devyne Rensch hun contracten tot medio 2023. Ajax hoopt dat na Taylor ook Brian Brobbey en Sontje Hansen voor langere duur gaan bijtekenen. De aanvallers, allebei ook achttien jaar, liggen momenteel nog maar een jaar vast.

Erik ten Hag, de trainer van Ajax 1, verzekerde begin vorige maand dat directeur voetbalzaken Marc Overmars 'ermee bezig' is. "Er is of al getekend of we zijn zo ver dat ze gaan tekenen", zei hij tegen Ajax Life. Taylor heeft die stap nu gezet; de jeugdexponent debuteerde nog niet voor het eerste elftal, maar speelde sinds zijn debuut voor Jong Ajax in oktober 2018 wel 21 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, waaronder de seizoensopener tegen Roda JC Kerkrade (0-4 nederlaag) van zondag.