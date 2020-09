Philipp Max bewijst bij officieus debuut gelijk zijn waarde voor PSV

Philipp Max heeft zijn officieuze debuut bij PSV achter de rug. De Duitse aanwinst had donderdagmiddag namelijk een basisplaats als linksback in de oefenwedstrijd tegen Viktoria Köln (1-1). Met een assist uit een hoekschop had Max een groot aandeel in de treffer van het elftal van trainer Roger Schmidt, die nog niet kon beschikken over Yvon Mvogo, die andere aanwinst, en Oranje-internationals Denzel Dumfries en Mohamed Ihattaren.

Het doelpunt van PSV viel pas een minuut voor het rustsignaal. De hoekschop kwam overigens pas in twee instanties aan bij Viergever, die de bal vervolgens van dichtbij in het doel van de Duitse opponent kon schuiven. Halverwege voerde Schmidt vier wissels door. Lars Unnerstall, Noni Madueke, Pablo Rosario en de trefzekere Viergever maakten plaats voor Jeroen Zoet, Sam Lammers, Joël Piroe en Olivier Boscagli. De ingevallen Zoet maakte al in de 47ste minuut de gang naar het net, daar een vrije trap van Viktoria Köln langs hem in het doel verdween.

Corners zijn duidelijk niet de specialiteit van miljoenenaankoop Philipp Max. Maar op wonderbaarlijke wijze loopt dit goed af. ?? Geplaatst door voetbalzone op Donderdag 3 september 2020

In de slotfase wist invaller Zoet PSV nog op de been te houden toen Viktoria Köln een slotoffensief inzette en daardoor nog dicht bij de winnende treffer kwam. De woensdag gepresenteerde Max maakte de negentig minuten vol bij de thuisploeg. Bij PSV was overigens ook geen plaats voor Ritsu Doan in de oefenwedstrijd op trainingscomplex De Herdgang. De middenvelder annex aanvaller uit Japan krijgt volgens het Eindhovens Dagblad de ruimte om een nieuwe club te vinden. Specifieke namen zijn nog niet bekend.