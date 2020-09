Lodeweges zinspeelt al op dubbele wisselbeurt tegen Polen

Interim-bondscoach Dwight Lodeweges heeft donderdagmiddag bevestigd dat Denzel Dumfries ontbreekt in de wedstrijd tussen Oranje en Polen van vrijdagavond in het kader van de Nations League. De rechtsback staat op het punt om vader te worden en laat om die reden verstek gaan; mogelijk sluit hij zaterdag weer aan, in de aanloop naar de wedstrijd tegen Italië die maandag plaatsvindt. Zondag werd Kenny Tete door Lodeweges al bij de selectie gehaald, omdat rekening werd gehouden met de absentie van Dumfries.

Oranje treedt met een gehavende verdediging aan tegen Polen. Behalve Dumfries ontbreken ook Daley Blind, Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij, waardoor de kansen toenemen voor Owen Wijndal en Perr Schuurs. De verdedigers van respectievelijk AZ en Ajax behoren voor het eerst tot de selectie. Lodeweges zou het aandurven om een of beide talenten in te zetten tegen Polen, verzekert hij. Afgaande op zijn woorden lijkt een basisplaats echter niet in het verschiet te liggen voor Wijndal en Schuurs.

Lodeweges zegt dat hij 'natuurlijk' gebruik durft te maken van de talenten, maar hint naar een invalbeurt. "Je kunt ze dan hun debuut gunnen, maar daar moet de stand ook naar zijn. Maar ik ben absoluut niet bang om ze in te zetten. Het zijn goede gasten", maakt hij duidelijk. Lodeweges vindt dat de twee debutanten, net als de andere nieuweling Mohamed Ihattaren, zich goed manifesteren. "Ik zie veel enthousiasme, veel arbeid. Ze maken een prima indruk. Perr op zijn manier: heel open en hij luistert naar alles. Owen is een goed mannetje met een goed linkerbeen. Die draait warm en komt nu al op de goede temperatuur."

Het blijft voorlopig de vraag hoe de defensie van Oranje eruit zal zien tegen Polen. In het hart van de verdediging heeft de tijdelijke opvolger van Ronald Koeman met Joël Veltman en Nathan Aké nog twee opties. Hoewel Veltman bij Ajax vooral als rechtsback uitkwam, ziet Lodeweges hem als centrale verdediger. "Bij Brighton & Hove Albion hebben ze hem ook als een van de centrale verdedigers gehaald", citeert het Algemeen Dagblad.

Dat De Vrij er door blessureleed niet bij is, doet hem pijn, weet Lodeweges. Donderdagochtend werd bekend dat de verdediger van Internazionale het trainingskamp van Oranje moest verlaten, juist nu een basisplaats lonkte: hij was de logische vervanger van Matthijs de Ligt. "De Vrij is hevig teleurgesteld", beaamt Lodeweges. "Dit was zijn kans. Die maakt zo'n jaar mee in Italië. Hij blijft positief, ondanks dat hij heel vaak niet speelde. Dat is uitermate knap voor een jongen met zo'n staat van dienst. Nu kreeg hij een kans en gaat het niet door."