Bayern beëindigt deal met Real; toekomst Perisic blijft ongewis

Álvaro Odriozola keert per direct terug naar Real Madrid, zo maakt Bayern München donderdagmiddag wereldkundig. De 24-jarige rechtsbenige vleugelverdediger werd sinds de winterstop van afgelopen seizoen gehuurd door de Champions League-winnaar. Voortzetting van de samenwerking zit er echter niet in. Odriozola beschikt bij de Koninklijke over een contract dat nog vier seizoenen doorloopt. Bayern nam eerder deze week al afscheid van Philippe Coutinho, die na een verhuurperiode terugkeerde bij Barcelona.

"Ik wil Álvaro hartelijk bedanken. Als team we hebben we afgelopen seizoen de landstitel, DFP-pokal en de Champions League veroverd", verklaart technisch directeur Hasan Salihamidzic op de clubsite. "Álvaro heeft daar zeker zijn steentje aan bijgedragen. Het is een goede voetballer met een goed karakter. In het afgelopen halfjaar is hij een belangrijk onderdeel geweest van de selectie. We wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

Odriozola kwam tijdens zijn verhuurperiode bij der Rekordmeister tot slechts vijf optredens: driemaal in de Bundesliga, één keer in het Duitse bekertoernooi en eenmaal in de Champions League. Trainer Hansi Flick koos in de afgelopen periode meestal voor Joshua Kimmich voor de rechtsbackpositie, waardoor Odriozola in het grootste deel van de wedstrijden van Bayern op de bank zat. Het is nog niet bekend wat Zinédine Zidane met hem van plan is bij Real.

Bayern neemt dus definitief afscheid van Odriozola, maar over Ivan Perisic is nog geen definitief besluit genomen, zo meldt BILD De grootmacht heeft de mogelijkheid om de aanvaller voor twintig miljoen euro over te nemen van Internazionale, maar volgens berichtgeving in Duitsland wil men een dergelijk bedrag niet neerleggen voor de Kroaat. Volgens Sky Italia heeft Bayern een bod gedaan van twaalf miljoen euro, terwijl Inter vasthoudt aan vijftien miljoen euro.

BILD speculeerde onlangs al over de toekomst van Perisic en wist daarbij te melden dat Bayern de definitieve beslissing naar het einde van de zomer wilde schuiven. Door de triomftocht in onder meer de Champions League is er op financieel gebied meer ruimte voor Bayern om deals met andere clubs af te sluiten. Perisic, met een verbintenis tot 2022 in Milaan, kwam tot dusver tot 35 duels (8 treffers en 10 assists) in het shirt van de Duitsers. In de finale van de Champions League moest hij plaatsmaken voor Kingsley Coman, die prompt voor de winnende treffer zorgde tegen Paris Saint-Germain (0-1).