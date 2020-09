Wijnaldum geeft tot drie keer toe zelfde antwoord na vraag over Barcelona

Georginio Wijnaldum wordt de laatste tijd hevig in verband gebracht met een overstap naar Barcelona. De 29-jarige middenvelder heeft bij Liverpool nog een contract tot medio 2021 en is uiteraard een goede bekende van de nieuwe trainer Ronald Koeman. Wijnaldum meldde zich begin deze week bij Oranje en schoof donderdag samen met bondscoach Dwight Lodeweges aan voor de persconferentie in aanloop naar het Nations League-duel met Polen van vrijdagavond, waar het direct over Barcelona ging.

“Hoe is het om de eerste bouwsteen van het Barcelona van Ronald Koeman genoemd te worden?”, zo luidt de eerste vraag van NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg. “Dat is een gerucht, daar kan ik niks over zeggen”, zo luidt het antwoord van een lachende Wijnaldum. Stekelenburg probeert het vervolgens nog een keer: “Het is een hardnekkig gerucht, wat kun je erover zeggen? Je zit bij Liverpool en hebt daar alles gewonnen wat er te winnen valt: Champions League, Premier League, je contract loopt volgende zomer af. Is dit iets wat je zou willen?”

“Het is een gerucht, daar kan ik niks over zeggen. Ik dacht dat je bouwsteen van Oranje zou zeggen”, reageert een correcte Wijnaldum andermaal met een lach. Stekelenburg geeft nog niet op. “Ja, ben je ook. Maar dat ben je al langer, dus dat is niet nieuwswaardig meer. Heel kort nog, want ik snap dat je hier zit om over Oranje te praten. Maar als je hier aan komt lopen, mogen we alles vragen. Het is een slangenkuil, maar vind je het een mooie club? Zou je je er iets bij kunnen voorstellen?”

“Het is een gerucht, dat is het enige dat ik erover kan zeggen”, zegt Wijnaldum voor de derde keer. “Is er nog een vraag waar je iets anders op zou kunnen antwoorden?”, vraagt Stekelenburg aan de middenvelder. “Ja, als je een vraag over Oranje stelt, kan ik die beantwoorden”, zo luidt de reactie van Wijnaldum. Stekelenburg besluit vervolgens eerst naar Lodeweges te gaan. De bondscoach vertelt dat Denzel Dumfries de wedstrijd van vrijdagavond tegen Polen moet overslaan. Aangezien ook Stefan de Vrij met een ‘probleempje’ naar huis is gegaan, is het een mogelijkheid dat debutanten Perr Schuurs en Owen Wijndal aan de aftrap verschijnen. Lodeweges zegt dit in ieder geval aan te durven.

Wijnaldum krijgt vervolgens de vraag of het anders is bij Oranje sinds het vertrek van Koeman. “De situatie is natuurlijk wel anders, je bent een weg ingeslagen met de trainer. Het team vindt het heel jammer dat hij weggegaan is, maar we zijn ook heel blij voor hem. Als je het vergelijkt met je eigen situatie en ergens naartoe wilt gaan..”, zegt Wijnaldum, wiens zin door Stekelenburg wordt afgemaakt. “Naar een club, bedoel je?”

“Ga nou niet weer beginnen”, lacht Wijnaldum. “Maar je weet wat ik bedoel. Als speler zit je dan in een zelfde situatie. We zijn heel blij voor hem en het is jammer, maar we moeten verder. Hij zou willen dat we het goed afsluiten.” Stekelenburg besluit door te stellen dat Koeman ‘bij een mooie club zit’. Diens collega Pascal Kamperman van FOX Sports verzekert Wijnaldum direct dat hij niks over Barcelona zal vragen en vraagt zich af of het bij Oranje direct weer vertrouwd voelde, nadat de spelers elkaar negen maanden niet hadden gezien.

“Het voelt zeker vertrouwd, ik ben blij dat we weer bij elkaar kunnen zijn. We zijn een team dat goed met elkaar omgaat, we hebben elkaar wel gemist. Het ging heel goed en we willen die lijn doortrekken”, stelt Wijnaldum. “We zijn een hele nieuwe weg ingeslagen onder Koeman. Vanaf dat moment is het goed gegaan en zijn we heel erg naar elkaar toe gegroeid. Gaandeweg is het alleen maar beter gegaan, ook hoe nieuwe jongens opgevangen werden, maakte het voor hen makkelijker om te presteren. Zij voelden zich part of the group, het is heel gemoedelijk.”