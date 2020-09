Vitesse doet zaken met Juventus en presenteert middenvelder

Vitesse beschikt komend seizoen over Idrissa Touré, zo meldt de Arnhemse club donderdagmiddag via de officiële kanalen. De 22-jarige multifunctionele middenvelder komt op huurbasis over van Juventus Touré, wiens contract in Turijn nog twee seizoenen doorloopt, gaat bij Vitesse spelen met rugnummer 27. De Gelderlander meldde onlangs al dat de Duitser met Guineese roots op weg was naar Nederland.

"De eerste indrukken zijn geweldig", jubelt Touré na het ondertekenen van het huurcontract met Vitesse. "Ik word hartelijk ontvangen en heb het gevoel dat Vitesse mij heel graag wil hebben. Op mijn beurt wil ik belangrijk zijn voor de ploeg. Na een goed jaar bij Juventus Onder-23, kijk ik met veel vertrouwen uit naar mijn eerste volledige seizoen in een eerste elftal. Ik denk dat ik de afgelopen jaren, zowel in clubverband als bij nationale jeugdelftallen, nuttige ervaring heb opgedaan om die nu tot uiting te laten komen."

"Idrissa is een speler die op positieve wijze het verschil kan maken", zo oordeelt technisch directeur Johannes Spors. "Hij is ontzettend waardevol voor een team. Idrissa is fysiek sterk, schuwt de duels niet, heeft snelheid, loopvermogen en is daarnaast atletisch. Idrissa past perfect in de manier zoals wij voor ogen hebben om te spelen." Het officiële debuut van Touré volgt wellicht op 13 september, als Vitesse in de eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen aantreedt tegen RKC Waalwijk.

Toure veroverde afgelopen seizoen met Juventus Onder-23 de Coppa Italia. Een definitieve doorbraak in de hoofdmacht blijft voorlopig echter uit. Eerder in zijn loopbaan speelde de huurling in Duitsland voor achtereenvolgens Tennis Borussia Berlin, RB Leipzig, Schalke 04 en Werder Bremen. De middenvelder is na Jacob Rasmussen, Maxi Wittek, Loïs Openda en Armando Broja de vijfde zomeraanwinst van Vitesse.