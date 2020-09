Jorge Messi geeft Barcelona-fans hoop met verrassend statement

Lionel Messi sluit niet uit dat hij ook komend seizoen het shirt van Barcelona draagt, zo meldt vader en zaakwaarnemer Jorge Messi donderdag in een korte reactie aan Deportes Cuatro. Vader en zoon grijpen de komende tijd aan om deze mogelijkheid nog eens goed te bestuderen, zo klinkt het in de Spaanse media. TyC Sports wist eerder al te melden dat Messi toch overweegt om er nog een jaar in het Camp Nou aan vast te plakken.

Het kamp-Messi onderzoekt de mogelijkheden wat betreft een tussentijdse transfer, maar een vertrek uit Barcelona lijkt nog steeds een zeer moeilijke kwestie te zijn. Men is er nog altijd van overtuigd dat de aanvaller transfervrij bij zijn club mag vertrekken vanwege een clausule in zijn nog tot volgend jaar doorlopende contract. Deze clausule verliep weliswaar al op 10 juni, maar Messi en consorten zijn van mening dat de verstoring van het seizoen door de coronacrisis ertoe heeft geleid dat de omstandigheden zijn veranderd. Voorzitter Josep Maria Bartomeu wil hier echter niets van weten, zo liet hij donderdag in een gesprek met Jorge Messi duidelijk weten.

Jorge Messi en Josep Maria Bartomeu zijn binnen anderhalf uur uitgepraat

Volgens onder meer Mundo Deportivo wil Messi zo snel mogelijk duidelijkheid over zijn toekomst, daar LaLiga later deze maand alweer wordt hervat. Volgens Jorge Messi, die donderdag werd ondervraagd door journalisten toen hij op weg was naar een afspraak met het advocatenteam van de Argentijnse aanvaller, is 'het idee om nog een jaar aan Barcelona verbonden te blijven, om daarna transfervrij te vertrekken'. Manchester City lijkt de beste papieren te hebben om Messi 2021 in te lijven, terwijl ook Paris Saint-Germain en Juventus nog steeds worden genoemd als mogelijke nieuwe werkgevers.

Het is momenteel afwachten of Jorge Messi tijdens zijn volgende afspraak met Bartomeu een akkoord weet te bereiken. Voorlopig houdt de Catalaanse grootmacht vast aan de ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro in het contract van de Argentijnse routinier. De Barcelona-leiding wil zelfs graag dat Messi een nieuw tweejarig contract ondertekent. De speler zelf houdt zich deze week afzijdig. Hij ontbrak bij een verplichte coronatest en heeft nog niet getraind onder de nieuwe trainer Ronald Koeman.