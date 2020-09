Hoe kan Manchester United aantreden met Donny van de Beek in de basis?

Donny van de Beek heeft zijn transfer naar de Europese topclub te pakken en lijkt met zijn vijfjarige contract veel vertrouwen te genieten. De grote vraag is echter waar hij komt te spelen bij Manchester United. De veelzijdige Oranje-international maakte bij Ajax vooral furore als lopende middenvelder met scorend vermogen, maar op Old Trafford lopen met Paul Pogba en Bruno Fernandes al twee spelers met dezelfde kwaliteiten. Derhalve is het verre van uitgesloten dat de Nederlander in het begin vooral gebruikt gaat worden als rotatiespeler, maar er zijn ook diverse varianten mogelijk waarin trainer Ole Gunnar Solskjaer hem wel direct opneemt in zijn basiselftal.

Manchester United is onder de Noorse oud-speler bezig aan een terugkeer naar de Engelse top, waar de ploeg na het afscheid van Sir Alex Ferguson de aansluiting mee verloor. De laatste jaren wordt er echter zorgvuldig gebouwd aan een nieuwe kern topspelers, waarvan de 23-jarige Van de Beek nu deel gaat uitmaken. United kende afgelopen seizoen een zeer sterk slot van de competitie, waarbij winteraankoop Bruno Fernandes bijna wekelijks het verschil maakte. De Portugees kreeg net als sterspeler Pogba alle ruimte om aan te vallen in de wetenschap dat Nemanja Matic achter hen fungeerde als slot op de deur voor de defensie. De drie vulden elkaar uitstekend aan, dus vragen veel fans zich af of Van de Beek zich daar direct tussen weet te spelen.

De kans lijkt bijzonder klein dat Solskjaer zijn sterspeler Bruno Fernandes gaat passeren ten faveure van Van de Beek. De Portugees was vorig seizoen in 14 competitie wedstrijden goed voor 8 goals en 7 asssists.

Critici zien in hem voorlopig niet meer dan een luxe roulatiespeler, die Solskjaer afgelopen jaargang in node miste. The Red Devils werden knap derde in de Premier League, maar het werd per wedstrijd duidelijker dat het trio op het middenveld op de laatste benen liep. De trainer durfde het met zulke grote belangen desondanks niet aan om spelers als Fred, Jesse Lingard en Scott McTominay vanaf de start mee te laten doen. Zij leveren simpelweg veel minder kwaliteit dan de eerste keuzes en komen nu vermoedelijk ook onder Van de Beek terecht in de pikorde. De Nederlander heeft bij Ajax in de Champions League laten zien dat hij het absolute topniveau wel aankan en is ook veelzijdiger dan de bankspelers. Hij kan zowel in een aanvallende als controlerende rol van waarde zijn, waardoor er genoeg varianten denkbaar zijn waarin hij met zijn prijskaartje van 39 miljoen euro direct een serieuze rol krijgt in het elftal.

Solskjaer opteerde het afgelopen seizoen zoals gezegd vaak voor het veelgeprezen drietal Fernandes, Pogba en Matic. Zij zorgden in zijn favoriete 4-3-3-formatie voor veel diepgang en aanvoer naar het voorste trio en voor genoeg verdedigende hulp aan de viermansdefensie. In wedstrijden tegen de kleinere teams is dat laatste van minder groot belang, dus zou Van de Beek Matic kunnen vervangen als controlerende middenvelder. De 32-jarige Serviër is onomstreden in topwedstrijden, maar heeft qua passing niet zo veel creativiteit als Van de Beek. De Nederlander komt dan wel minder vaak in de gelegenheid om op te duiken in de zestien van de tegenstander, maar hij kan wel met een splijtende pass zorgen dat Fernandes of Pogba die aansluiting kunnen maken en is positioneel goed genoeg om de meeste gaten dicht te lopen. Bovendien heeft hij een uitstekende tackle in huis.

United trad afgelopen seizoen ook een aantal keer aan met drie centrale verdedigers, waarbij de twee vleugelverdedigers de hele flank bestreken. In die variant zijn er twee traditionele middenvelders en een nummer tien die achter de spitsen staat geposteerd. Natuurlijk zou Van de Beek graag die rol opeisen, maar Bruno Fernandes lijkt mits fit onomstreden op die positie. Daarom lijkt hij eerder in aanmerking te komen voor een van de twee centrale rollen, naast Pogba. Met drie centrale verdedigers kunnen zij om de beurt aansluiten bij de voorhoede, terwijl de ander achterin blijft. Dat laatste is niet de grote kracht van Pogba, dus is het ook mogelijk dat Matic dan de voorkeur krijgt. Wel heeft de formatie als nadeel dat één van de drie aanvallers geslachtofferd moet worden en het trio Marcus Rashford, Anthony Martial en Mason Greenwood bleek elkaar afgelopen seizoen zeer makkelijk te kunnen vinden.

Een oplossing voor dat vraagstuk is gegeven als Solskjaer zich waagt aan een 4-2-3-1-formatie, waarbij Fernandes andermaal de meest vooruitgeschoven middenvelder zou zijn naast twee van de drie aanvallers, die achter de diepe spits moeten bijsluiten. Dat zou betekenen dat Van de Beek of Pogba zich moet schikken in een defensievere rol, maar in deze opstelling blijven de vleugelverdedigers wat meer op de eigen helft, waardoor er voldoende defensieve zekerheid moet zijn om in ieder geval één van de twee middenvelders mee naar voren te laten gaan. De Fransman en de Nederlander beschikken allebei over een ijzersterke conditie plus dito loopvermogen en dat is precies wat Solskjaer van zijn middenvelders verlangt. Hij wil spelers die meerdere rollen aankunnen en met Van de Beek heeft hij daar nu een geschikte optie bijgekregen.

Die veelzijdigheid komt helemaal tot uiting als Solskjaer in zware uitwedstrijden vast blijft houden aan een systeem met een valse spits. Die rol vervulde Dusan Tadic vaak bij Ajax, maar de tactisch sterke Van de Beek zou dit ook aan moeten kunnen. De meest vooruit geschoven post moet de verdedigers van de tegenstander uitlokken zodat er ruimte komt voor de spelers achter hen. Tegelijkertijd moet hij ook het loopvermogen hebben om zelf kansen te creëren in de omschakeling. Vorig seizoen was die taak bij United in de toppers weggelegd voor de speciaal voor die gevallen opgetrommelde Jesse Lingard, maar hij mist simpelweg het scorende vermogen dat Van de Beek en Fernandes, die ook op die positie uit de voeten zou kunnen, wel hebben.

Van de Beek heeft kort na de officiële bekendmaking van zijn droomtransfer aangegeven dat Solskjaer hem overtuigde met de boodschap dat hij zijn kwaliteiten kent en die ten volle wil benutten. De Nederlander moet dus gebruik maken van zijn diepgang en loopvermogen. Het wordt afwachten of hij in één van deze vier varianten direct basisspeler kan zijn of dat de trainer terugvalt op zijn vertrouwde formatie, die hem afgelopen seizoen succes heeft opgeleverd met een derde plaats en het halen van de halve finale in de Europa League. In ieder geval staat het vast dat de Noor met Van de Beek veel extra opties heeft op het middenrif en met het moordende schema van de Premier League, de nationale bekertoernooien en de Champions League gaat de Nederlander, mits blessurevrij, voldoende speeltijd krijgen om zich te bewijzen.