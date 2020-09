‘Lionel Messi kan Barcelona voor ‘verrassend lage transfersom’ verlaten’

Lionel Messi kan Barcelona deze zomer voor een ‘verrassend lage transfersom’ verlaten. De Daily Telegraph meldt op basis van bronnen die 'dicht op het vuur zitten' dat de Catalanen genoegen nemen met een transfersom van honderd miljoen euro voor de 33-jarige Argentijnse aanvaller. Het zou betekenen dat Barcelona akkoord gaat met een fractie van de afkoopclausule van zevenhonderd miljoen euro in het tot medio 2021 lopende contact van Messi.

Barcelona staat nog altijd niet open voor het vertrek van Messi, ondanks dat hij absent was bij de eerste training van het seizoen en duidelijk te kennen heeft gegeven dat hij een transfer wenst te maken. Volgens de Daily Telegraph weten alle partijen tegelijkertijd dat Messi over vier maanden kan gaan onderhandelen met andere clubs, daar zijn huidige contract over een jaar afloopt. De entourage van Messi denkt dat de Argentijnse aanvaller een vergelijkbaar bedrag moet opleveren als Cristiano Ronaldo, die twee jaar geleden voor ruim honderd miljoen euro van Real Madrid naar Juventus verkaste.

Vader Messi komt aan in Barcelona voor gesprek met Bartomeu

Door de coronacrisis, de financiële situatie van Barcelona en het feit dat de Catalanen fors kunnen besparen op het salarishuis door het vertrek van Messi, wordt een transfersom van honderd miljoen euro ‘realistisch’ geacht. In een eerder stadium werd gemeld dat Barcelona mikte op een bedrag van 222 miljoen euro, een vergelijkbaar bedrag als Paris Saint-Germain neertelde voor Neymar. De kwestie rond Messi zorgt voor grote verdeeldheid binnen het bestuur van Barcelona. Het ene deel van de clubleiding is van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om de sterspeler binnenboord te houden, terwijl er ook stemmen opgaan om hem te laten gaan en daarmee een renovatie op poten te zetten.

Een bijkomend probleem is dat weinig clubs de transfersom én het salaris van Messi kunnen ophoesten. De Daily Telegraph rekent Manchester City tot een select gezelschap clubs dat de komst van de Argentijn eventueel zou kunnen bekostigen. Overigens is het kamp-Messi er nog altijd van overtuigd dat de Argentijn transfervrij bij zijn club mag vertrekken vanwege een clausule in zijn nog tot volgend jaar doorlopende contract. Deze clausule verliep weliswaar al op 10 juni, maar men is van mening dat de verstoring van het seizoen door de coronacrisis ertoe heeft geleid dat de omstandigheden zijn veranderd. Barcelona houdt echter vast aan deze datum en lijkt vooralsnog het gelijk aan zijn kant te hebben. Ook LaLiga schaarde zich in deze kwestie achter de club.

Door de laatste ontwikkelingen twijfelt de 33-jarige superster of hij zijn vertrekwens door moet drukken. De aanvaller lijkt nu 'negentig procent zeker' onder trainer Ronald Koeman te zullen acteren bij Barcelona, claimt het Argentijnse TyC Sports. De verwachting is dat Messi donderdag van zich laat horen inzake deze kwestie. Messi houdt er nu rekening mee dat hij in 2021 transfervrij de club kan verlaten, zo klinkt het. Vader Jorge zat woensdag rond de tafel met Barcelona-president Josep Maria Bartomeu, maar kwam nog niet tot een overeenkomst. "Ik heb niet met Josep Guardiola gesproken. Ik heb met niemand gesproken. Er is nog niets met City", liet Messi senior voor het gesprek met Bartomeu weten. Hij liet tevens optekenen dat de kans bestaat dat Messi bij Barcelona blijft.