‘Machteloze’ Bale haalt uit naar Real Madrid: ‘Maken het mij niet makkelijk’

Tussen Real Madrid en Gareth Bale lijkt het niet meer goed te komen. Volgens het Spaanse medium ABC doet trainer Zinédine Zidane er alles aan om een breuk te forceren, terwijl de aanvaller uit Wales zelf het gevoel heeft dat hij unfair wordt behandeld door de Koninklijke. Bale sluit niet bij voorbaat uit dat hij na zeven seizoenen absentie terugkeert in de Premier League, al hangt veel af van de bereidwilligheid van de Spaanse kampioen.

"Mocht de mogelijkheid zich voordoen, dan ga ik dat zeker bekijken", verklaart Bale, die Tottenham Hotspur in 2013 inruilde voor Real, in een uitgebreid interview met Sky Sports. "Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren, deze transferperiode is nog een poosje open (tot 5 oktober, red.) en daarna komen er nog wel een paar transferperiodes. De tijd zal het leren. Ik denk dat de eindbeslissing over mijn toekomst uiteindelijk toch bij Real Madrid ligt."

‘Zidane is het helemaal zat en heeft duidelijke boodschap voor Bale’

Het lijkt niet meer goed te komen tussen Real Madrid en Gareth Bale. Lees artikel

"Ik wilde vorig jaar al vertrekken bij Real, maar toen kreeg ik steeds op het laatste moment ‘nee’ te horen van de clubleiding", vervolgt Bale zijn relaas. "Er lag toentertijd een mooie uitdaging in het verschiet, maar daar kwam uiteindelijk niets van. Zo zijn er meer voorbeelden van mislukte transfers. Real wil mij simpelweg niet laten gaan." Bale kan verder niets doen dan afwachten. "Wat kan ik er verder over zeggen? Ik wil graag weer aan spelen toekomen, de motivatie is er nog steeds. Ik sta machteloos, de club neemt uiteindelijk de beslissing. Real heeft de totale controle. Ik kan alleen maar mijn best blijven doen en hopen dat er toch nog iets fraais voorbijkomt."

Bale, met een contract tot 2022 in Madrid, voelt zich op 31-jarige leeftijd nog steeds topfit. "Ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds een hoop kan brengen. Het is nu dus een kwestie van afwachten. Zoals ik al zei: mijn lot ligt in handen van Real en ze maken het mij momenteel niet bepaald makkelijk. Ik kan daar helaas weinig aan veranderen", aldus Bale, die blij is dat hij zich momenteel in het trainingskamp van Wales bevindt voor de Nations League-duels met Finland (3 september) en Bulgarije (6 september). "Iedereen weet dat ik dolgraag voor Wales speel. Het is heerlijk om ergens te zijn waar de waardering en steun van de supporters net een stukje groter is, wat er ook gebeurt", zo besluit Bale.