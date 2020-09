Ten Hag wil Van de Beek intern vervangen: ‘Hij geeft een andere dimensie’

Ajax nam woensdagavond officieel afscheid van Donny van de Beek, die de overstap naar Manchester United maakt. Ondanks dat de Amsterdammers maximaal 45 miljoen euro overhouden aan het vertrek van de 23-jarige middenvelder, is trainer Erik ten Hag niet direct van plan om de transfermarkt op te gaan om een vervanger in huis te halen. Een belangrijke kandidaat om komend seizoen bij Ajax op tien te spelen, is Quincy Promes.

“Dat Promes op de plek van Van de Beek goed uit de voeten kan, is voor mij bekend. Zijn scorend vermogen is natuurlijk heel goed. Maar ook zijn loop- en organiserend vermogen. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten, zoals bij iedere speler. Daar gaan we aan werken”, geeft Ten Hag te kennen in gesprek met Voetbal International. De oefenmeester beschikt met Mohammed Kudus en Jurgen Ekkelenkamp overigens over nog twee spelers die als aanvallende middenvelder uit de voeten kunnen.

Good luck with your new dream | DREAM LIKE DONNY

Promes speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen al een aantal keer als aanvallende middenvelder. “Vergelijkingen maken tussen Van de Beek en Promes heeft geen zin”, zegt de trainer van Ajax. “Elke speler is anders en uiteindelijk gaat het erom de juiste balans te vinden voor het team. Promes geeft een andere dimensie aan het elftal dan Van de Beek op die positie, maar dat betekent niet dat het ene goed en het andere slecht is.”

De 28-jarige Promes werd een jaar geleden voor bijna zestien miljoen euro overgenomen van Sevilla. In zijn eerste seizoen bij Ajax speelde hij ook al een aantal keer als aanvallende middenvelder, al fungeerde hij in het gros van de 28 wedstrijden die hij voorlopig voor de Amsterdammers speelde als vleugelaanvaller. Promes verzorgde in dienst van Ajax voorlopig zestien doelpunten en vijf assists.