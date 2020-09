Lodeweges krijgt te maken met nieuwe afhaker in verdediging

Stefan de Vrij is niet van de partij voor de Nations League-wedstrijden die het Nederlands elftal in de komende dagen tegen Polen en Italië speelt. De KNVB meldt donderdagochtend via de officiële kanalen dat de centrale verdediger van Internazionale een blessure heeft opgelopen en daarom het trainingskamp van Oranje in Zeist inmiddels verlaten heeft.

De Vrij leek voor de aankomende interlands juist verzekerd van een basisplaats, aangezien Matthijs de Ligt en Daley Blind eveneens niet van de partij zijn. Eerstgenoemde staat langere tijd aan de kant vanwege een schouderkwetsuur, terwijl Blind afgelopen week onderuitging in een oefenduel van Ajax en voorlopig niet op het veld zal staan.

De KNVB voegt toe dat interim-bondscoach Dwight Lodeweges geen vervanger voor De Vrij op zal roepen, waardoor de selectie van het Nederlands elftal nog bestaat uit 23 spelers. Naast aanvoerder Virgil van Dijk kan de oefenmeester voor het hart van zijn verdediging een beroep doen op Nathan Aké, Perr Schuurs en Joël Veltman.

Snel meer.