‘Suárez belt oude rivaal op om te polsen of zijn komst gewenst is’

Luis Suárez lijkt Barcelona in te ruilen voor Juventus. De Catalaanse grootmacht wil graag afscheid nemen van de 33-jarige grootverdiener, terwijl la Vecchia Signora naar verluidt al een akkoord heeft bereikt met de spits. Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Suárez al een belletje gepleegd naar Giorgio Chiellini om te kijken hoe de verdediger tegen de transfer aankijkt.

Italiaanse media gaven reeds aan dat een overstap van Suárez naar Juventus pikant zou zijn, aangezien de Uruguayaan dan de kleedkamer zou delen met Chiellini. De stopper werd tijdens het WK van 2014 door Suárez in zijn schouder gebeten, waarna de spits vier maanden werd geschorst. De twee hadden hun vete daarna als snel bijgelegd, maar voor de zekerheid heeft Suárez de Italiaan onlangs alsnog opgebeld.

Suárez wilde kijken of zijn komst bij de topclub uit Turijn gewenst was. Chiellini heeft aan de spits, maar ook aan Juventus doorgegeven dat Suárez zeer welkom is. De aanvaller heeft ook gebeld met landgenoot Rodrigo Bentancur, die sinds medio 2017 actief is voor de landskampioen. Tuttosport meldt dat ook Arthur met zijn voormalig ploeggenoot van Barcelona heeft gebeld om de situatie te bespreken.

Volgens Italiaanse media is Suárez nu topfavoriet om de gelederen van Juventus te versterken. Edin Dzeko werd de voorbije dagen eveneens gelinkt aan Juventus, maar volgens onder meer Sky Italia en La Gazzetta dello Sport zetten trainer Andrea Pirlo en de club nu in op Suárez. De veteraan kan naar verluidt minimaal tien miljoen euro netto per jaar verdienen bij la Vecchia Signora.