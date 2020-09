Van der Sar schrijft emotionele open brief: ‘Zorg alsjeblieft goed voor hem’

Donny van de Beek rondde woensdagavond zijn transfer naar Manchester United af en de middenvelder treedt daarmee in de voetsporen van Edwin van der Sar. De huidige algemeen directeur van Ajax stond in het verleden zes jaar onder contract bij the Red Devils en sleepte in die periode onder meer vier Engelse landstitels en de Champions League in de wacht. Van der Sar richt zich donderdag in een open brief in de Manchester Evening News tot de achterban van zijn oude club met het verzoek om Van de Beek met open armen te verwelkomen.

“Beste Manchester United-fans, onze wegen kruisen elkaar opnieuw. Een van ons wordt volgend seizoen een van jullie. En net als zoveel spelers die hem voorgingen, speelde hij al voor ons sinds hij een jochie was”, begint Van der Sar zijn boodschap. “Niet lang na zijn debuut werd hij een van onze beste spelers. De laatste paar jaar waren met name fantastisch. Van de finale van de Europa League (daar ben ik niet boos om) tot onze serie in de Champions League en de winst van het landskampioenschap.”

“Het team waar hij deel van uitmaakte heeft de wereld laten zien waar wij voor staan en waar Ajax voor staat. Net zoals jullie zijn we er trots op dat we bij de besten horen wat betreft het ontwikkelen van talenten en het geven van kansen op het hoogste niveau aan jonge spelers. Je zou kunnen zeggen dat jullie nieuwe ster de belichaming van die trots is”, gaat Van der Sar verder. “Dat is een van de redenen waarom we het jammer vinden dat hij vertrekt, maar we begrijpen dat het tijd voor hem is om die stap te zetten. Om verder te dromen.”

“En waar kan hij dat beter doen dan in jullie theater. Geloof me, ik weet er alles van. Zorg alsjeblieft goed voor onze Donny en help hem te dromen. Geniet van de toekomst”, sluit hij af. Ajax houdt uiteindelijk 39 miljoen euro over aan het vertrek van Van de Beek en deze som kan middels een aantal bonussen met nog 5 miljoen oplopen. De Oranje-international is na de transfer van Hakim Ziyech naar Chelsea de tweede Ajacied die aankomend seizoen in de top van de Premier League aan de slag gaat. In Engeland zal hij ook de naar Brighton & Hove Albion vertrokken Joël Veltman tegenkomen.