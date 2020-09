Nieuwe regel FIFA: Ihattaren kan na Oranje-debuut nog overstappen

De FIFA gaat de regelgeving voor het switchen tussen nationale ploegen versoepelen, zo meldt Voetbal International. Voetballers tot 21 jaar mogen na drie officiële wedstrijden, inclusief kwalificatieduels voor eindtoernooien, alsnog opteren voor een carrière bij een ander land. Het weekblad neemt Mohamed Ihattaren als voorbeeld om de nieuwe regelgeving uit te leggen.

De achttienjarige middenvelder van PSV heeft gekozen voor een loopbaan bij het Nederlands elftal, maar kan dadelijk terugkomen op deze beslissing. Als de spelmaker bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor een basisplek bij Oranje kan hij nog opteren voor een carrière bij Marokko. 'Het idee erachter is dat nu spelers met een dubbele nationaliteit vaak op jonge leeftijd worden vastgelegd door bonden die hen selecteren en een minuutje laten invallen', aldus Voetbal International.

Waar de interlandkeuze na een gespeelde minuut al voor de rest van de carrière bepaald is, kan een speler in de toekomst alsnog overstappen. Er gelden nog wel bepaalde regels, benadrukt het weekblad. Zo blijft elke gespeelde minuut tijdens een eindtoernooi definitief en moet er ook minstens drie jaar zitten tussen de interland voor het ene land en het debuut voor het nieuwe land.

Naar verluidt is er achter de schermen twee jaar gewerkt om deze transfers voor internationals mogelijk te maken. Het voorstel komt tijdens het FIFA-jaarcongres, dat op 18 september digitaal zal plaatsvinden, in stemming. 'Dat is een formaliteit. Voorstellen worden bijna altijd met Noord-Koreaanse meerderheden aangenomen', aldus Voetbal International.