‘Messi verandert van gedachten en laat vandaag van zich horen’

Lionel Messi gaat komend seizoen toch uitkomen voor Barcelona, zo claimt TyC Sports. De aanvaller diende eerder een vertrekwens in en leek af te stevenen op een breuk met de Catalaanse grootmacht, maar na het overleg tussen zijn vader Jorge en voorzitter Josep Maria Bartomeu woensdag zou Messi nu serieus nadenken over een langer verblijf.

Messi senior en Bartomeu kwamen woensdag niet tot een akkoord. Het kamp-Messi is er nog altijd van overtuigd dat de Argentijn transfervrij bij zijn club mag vertrekken vanwege een clausule in zijn nog tot volgend jaar doorlopende contract. Deze clausule verliep weliswaar al op 10 juni, maar men is van mening dat de verstoring van het seizoen door de coronacrisis ertoe heeft geleid dat de omstandigheden zijn veranderd. Barcelona houdt echter vast aan deze datum en lijkt vooralsnog het gelijk aan zijn kant te hebben. Ook LaLiga schaarde zich in deze kwestie achter de club.

Vader Messi komt woensdagochtend aan in Barcelona voor gesprek met Bartomeu

Door de laatste ontwikkelingen twijfelt de 33-jarige superster of hij zijn vertrekwens door moet drukken. De aanvaller lijkt nu 'negentig procent zeker' onder trainer Ronald Koeman te zullen acteren bij Barcelona, claimt TyC Sports. De verwachting is dat Messi donderdag van zich laat horen inzake deze kwestie. Messi houdt er nu rekening mee dat hij in 2021 transfervrij de club kan verlaten, zo klinkt het.

Messi werd de laatste dagen hevig gelinkt aan Manchester City. De aanvaller zou al meerdere keren gesproken hebben met manager Josep Guardiola, die eerder met de superster samenwerkte bij Barcelona. Jorge Messi ontkende echter dat er al iets concreets speelt met de Engelse grootmacht. "Ik heb niet met Josep Guardiola gesproken. Ik heb met niemand gesproken. Er is nog niets met City", aldus Messi senior.