Aleksandar Kolarov verkast voor maximaal 1,5 miljoen binnen Italiaanse top

Aleksandar Kolarov staat op 34-jarige leeftijd nog op het punt om een toptransfer te maken. Sky Italia meldt woensdagavond namelijk dat de linksback van AS Roma zich zo goed als speler van Internazionale mag noemen. I Nerazzurri zijn akkoord met de Romeinen over een overstap van Kolarov, wiens komst na de interlandperiode definitief afgerond zal worden.

Inter betaalt Roma volgens de berichtgeving een miljoen om de nog tot volgend jaar doorlopende verbintenis van de routinier af te kopen. Deze transfersom kan door middel van een bonusconstructie met nog een half miljoen oplopen. Kolarov tekent in eerste instantie een eenjarig contract in Milaan, al is er wel een optie om de verbintenis met een jaar te verlengen.

Met Kolarov, die drieënhalf miljoen per jaar gaat verdienen in het Giuseppe Meazza, krijgt Antonio Conte zijn gewenste extra kandidaat voor de linksbackpositie. Ashley Young vulde de positie van linker wingback in de tweede helft van het afgelopen seizoen naar behoren in, maar achter de Engelsman waren de opties beperkt.

Kolarov, die met Servië in de aankomende dagen in de Nations League tegen Rusland en Turkije speelt, wordt maandag of dinsdag in Milaan verwacht voor de afronding van zijn transfer. De vleugelverdediger speelde sinds de zomer van 2017 voor AS Roma, dat hem destijds oppikte bij Manchester City. Inter wordt na Roma en zijn eerste club in de Serie A Lazio Kolarovs derde Italiaanse werkgever.