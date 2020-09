‘Van de Beek hoeft in Engeland alleen De Bruyne voor zich te dulden’

Rio Ferdinand gelooft dat Manchester United met Donny van de Beek een uitstekende aankoop heeft gedaan. De oud-verdediger van de club spreekt op zijn eigen YouTube-kanaal lovend over de 23-jarige middenvelder, die Ajax minimaal 39 miljoen euro opbrengt. Ferdinand vergelijkt Van de Beek op basis van statistieken zelfs met Kevin De Bruyne van Manchester City, die afgelopen seizoen werd uitgeroepen tot beste speler van de Premier League.

"Wat Donny van de Beek toevoegt aan deze selectie van Manchester United? In ieder geval levert hij doelpunten, assists, een goede werklust en een ongelofelijke spelintelligentie, en hij is vaak te vinden in the box", stelt Ferdinand. "Hij is een Ajax-speler, dus hij weet hoe je goed voetbal speelt." Ferdinand verwijst vervolgens naar een korte interactie die hij op Twitter had met Edwin van der Sar. De huidige directeur van Ajax, die als doelman jarenlang samenspeelde met Ferdinand, reageerde met een huilende emoji op een tweet van Ferdinand over de transfer van Van de Beek.

?? — Edwin van der Sar (@vdsar1970) August 31, 2020

"Hebben jullie gezien hoe mijn oude vriend Van der Sar reageerde? Hij weet wat voor speler hij laat vertrekken. Hij kent zijn kwaliteiten, zijn klasse", aldus Ferdinand, die denkt dat Van de Beek uitstekend samen kan spelen met Bruno Fernandes, de nummer tien van United. "Stel je voor hoe hij zal worden gevoed met passes door Bruno Fernandes."

Ferdinand stelt verder vast dat Van de Beek uitstekende statistieken kan overleggen. "In de laatste drie seizoenen, als je hem vergelijkt met alle middenvelders uit de Premier League wat betreft betrokkenheid bij doelpunten, dan eindigt hij als tweede! Hij hoeft alleen Kevin De Bruyne voor zich te laten", zegt de Engelsman. "En De Bruyne is een van de beste spelers van de wereld. We moeten afwachten of Van de Beek het meteen zal brengen, maar United krijgt een solide, allround speler."

Overigens komt Ferdinand tot die conclusie op basis van de laatste drie seizoenen. Daarin kwam Van de Beek namens Ajax tot 133 officiële duels, waarin hij 40 goals maakte en 30 assists afleverde. In hetzelfde tijdsbestek speelde De Bruyne 117 wedstrijden voor Manchester City, waarin hij goed was voor 34 goals en 55 assists. Ferdinand houdt er uiteraard geen rekening mee dat de Eredivisie, waarin Van de Beek de meeste van zijn duels afwerkte, een stuk minder hoog aangeschreven staat dan de Premier League.