Jorge Messi en Josep Maria Bartomeu zijn binnen anderhalf uur uitgepraat

De vader van Lionel Messi, Jorge Messi, heeft woensdagmiddag een eerste gesprek gevoerd met Barcelona-voorzitter Josep Maria Bartomeu over de vertrekwens van zijn zoon. Verschillende Spaanse media maken melding van de ontmoeting tussen de twee partijen, die na anderhalf uur al voorbij was. Messi senior en Bartomeu zijn er niet in geslaagd om een akkoord te bereiken, waardoor de twee partijen nog altijd lijnrecht tegenover elkaar staan.

Messi senior arriveerde eerder op de woensdag onder grote belangstelling op vliegveld El Prat en reisde daarna meteen door naar de kantoren van de Leo Messi Foundation. In de middag vergaderde Jorge Messi, samen met de manager van zijn zoon Javier Bordas, zijn zoon Rodrigo, die Lionel Messi als rechterhand bijstaat, en advocaat van de familie Jorge Pecourt met Bartomeu, zonder dus tot het gewenste resultaat te komen.

Vader Messi komt woensdagochtend aan in Barcelona voor gesprek met Bartomeu

Het kamp-Messi is er nog altijd van overtuigd dat de wereldster transfervrij bij zijn club mag vertrekken vanwege een clausule in zijn nog tot volgend jaar doorlopende contract. Deze clausule verliep weliswaar al op 10 juni, maar Messi en co zijn van mening dat de verstoring van het seizoen door de coronacrisis ertoe heeft geleid dat de omstandigheden zijn veranderd. Barcelona houdt echter vast aan deze datum en lijkt vooralsnog het gelijk aan zijn kant te hebben. Ook LaLiga schaarde zich in deze kwestie achter de club.

Barcelona houdt daarom voorlopig vast aan de transferclausule van zevenhonderd miljoen euro die is opgenomen in Messi’s contract. Bartomeu wenst niet mee te werken aan een vertrek van zijn sterspeler en heeft de Argentijn zelfs een aanbieding gedaan om zijn contract met twee jaar te verlengen. Messi laat zich voorlopig echter niet vermurwen en ontbrak in de afgelopen dagen tijdens een verplichte coronatest en de eerste trainingen onder leiding van Ronald Koeman. Manchester City heeft op dit moment ogenschijnlijk de beste papieren in huis om de 33-jarige aanvaller over te nemen.