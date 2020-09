Chelsea hoort vraagprijs van 40 miljoen voor beoogde vervanger van Kepa

Chelsea zet zijn interesse in André Onana van Ajax voorlopig niet door. Volgens The Telegraph hebben de Londenaren in hun zoektocht naar een nieuwe doelman aangeklopt bij Stade Rennes voor Edouard Mendy. Chelsea zag zijn eerste bod op de 28-jarige Sengalees onlangs afgewezen worden en kreeg van de Franse club te horen dat er veertig miljoen euro op tafel moet komen.

De Engelse krant vermeldt niet hoe hoog het bedrag was dat Chelsea in eerste instantie voor Mendy over had, maar The Times sprak eerder over een bod van zestien miljoen euro. Stade Rennes is niet van plan om zijn eerste keeper zomaar te laten vertrekken. De nummer drie van het afgebroken seizoen in de Ligue 1 voert aan dat Mendy op een ideale leeftijd zit voor een doelman en bovendien zijn beste jaren nog voor zich heeft.

Manager Frank Lampard van Chelsea wil koste wat kost een concurrent aantrekken voor Kepa Arrizabalaga, die in zijn eerste jaar op Stamford Bridge hevig teleurstelde. De 25-jarige Spanjaard werd met een transfersom van tachtig miljoen euro de duurste keeper aller tijden, maar grossierde het afgelopen jaar in fouten en moest de laatste drie wedstrijden van het seizoen zijn plek onder de lat afstaan aan de 38-jarige Willy Caballero.

Mendy werd vorig jaar door Stade Rennes weggeplukt bij competitiegenoot Stade de Reims en maakte in zijn eerste seizoen een uitstekende indruk. De Afrikaanse doelman speelde een belangrijke rol in het succesvolle seizoen van Rennes, dat met een derde plek kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League wist af te dwingen. Mendy speelde 24 van de 28 duels in het afgebroken Franse seizoen.