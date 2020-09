Brands bereikt driedubbel akkoord en koopt volledig nieuw middenveld

Everton staat op het punt liefst drie nieuwe middenvelders aan te trekken, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagavond. Zaterdag werd al bekend dat de the Toffees akkoord zijn met Napoli over de komst van Allan, maar daar blijft het niet bij. Everton kondigt op korte termijn ook de komst van James Rodríguez van Real Madrid en Abdoulaye Doucouré van Watford aan, zo klinkt het.

Rodríguez zat op een volledig dood spoor bij Real Madrid en mocht al enige tijd uitkijken naar een nieuwe werkgever. De 29-jarige Colombiaan onderhoudt een goede band met Everton-manager Carlo Ancelotti, die hem in 2014 naar Real Madrid haalde. Ancelotti pleegde volgens Romano de afgelopen tijd diverse telefoontjes om Rodríguez ervan te overtuigen naar Everton te komen. Het is onbekend welk bedrag de Engelse club betaalt om het contract van de Zuid-Amerikaan, dat in Madrid nog een jaar doorliep, af te kopen. Rodríguez kwam afgelopen seizoen tot slechts acht competitieduels voor de Koninklijke, waarin hij goed was voor één goal en één assist.

Naast Rodríguez werkt director of football Marcel Brands hard aan de komst van Doucouré. Volgens Romano is Everton op hoofdlijnen akkoord met Watford over een transfersom van maximaal 25 miljoen euro. Over de laatste details wordt op dit moment nog onderhandeld. De 27-jarige Fransman, die de afgelopen vier seizoenen voor Watford uitkwam, is zelf al persoonlijk akkoord met Everton. Doucouré speelde het afgelopen seizoen 37 competitieduels, waarin hij 4 keer scoorde en 2 assists gaf.

Zodra de transfers van Allan, Rodríguez en Doucouré afgerond zijn, kan Ancelotti beschikken over een volledig nieuw middenveld. Rodríguez zal op de nummer tienpositie de concurrentie aan moeten gaan met Gylfi Sigurdsson, die daar afgelopen seizoen meestal speelde. Voor de positie van centrale middenvelder koos Ancelotti doorgaans voor André Gomes en Tom Davies, nu komen daar dus Allan en Doucouré bij.