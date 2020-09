Van de Beek neemt ‘speciaal’ rugnummer over van Henderson

Donny van de Beek werd woensdagavond officieel gepresenteerd als speler van Manchester United en de van Ajax overgekomen middenvelder gaat het nummer 34 dragen bij zijn nieuwe werkgever. Van de Beek kiest voor dit rugnummer als eerbetoon aan zijn goede vriend Abdelhak Nouri, die bij Ajax hetzelfde getal op zijn shirt droeg.

Van de Beek speelde bij Ajax nog met het nummer 6, maar dit nummer prijkt bij the Red Devils al op de rug van Paul Pogba. De Oranje-international opteert daarom voor nummer 34, dat in eerste instantie voor aankomend seizoen was toegewezen aan doelman Dean Henderson. De van een uitleenbeurt bij Sheffield United teruggekeerde sluitpost heeft zich echter welwillend opgesteld en het nummer overgedragen aan zijn nieuwe ploeggenoot.

“Dit is iets speciaals voor mij vanwege mijn goede vriend Abdelhak Nouri… misschien kennen jullie het verhaal wel. Hij heeft een hartaanval gehad en hij is een goede vriend van mij. Ik ben ook erg close met zijn familie en zijn broer is een van mijn beste vrienden, ik praat vaak met hem. Daarom heb ik besloten om zijn oude nummer uit te kiezen. Ik wil mooie herinneringen overhouden aan dit nummer”, legt Van de Beek zijn keuze uit.

Naast Henderson treedt Van de Beek met het nummer 34 bij Manchester United in de voetsporen van spelers als Jonathan Greening, Phil Bardsley en Anders Lindegaard. De middenvelder is niet de eerste voormalig Ajacied die bij zijn nieuwe club met het nummer 34 gaat spelen. Joël Veltman maakte onlangs dezelfde keuze na zijn transfer naar Brighton & Hove Albion, terwijl Justin Kluivert en Amin Younes bij respectievelijk AS Roma en Napoli eerder al met hetzelfde nummer op de rug acteerden.