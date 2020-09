‘Real Madrid heeft hem niet genoeg ruimte en vertrouwen gegeven’

Brahim Díaz werd anderhalf jaar geleden met hoge verwachtingen door Real Madrid overgenomen van Manchester City. De voor zeventien miljoen euro aangetrokken spelmaker is er echter niet in geslaagd om zijn stempel te drukken op het elftal van de Koninklijke en Brahim werd woensdag gespot in Milaan, waar hij is aangekomen om zijn overstap op huurbasis naar AC Milan af te ronden.

Zaakwaarnemer Pedro González heeft er vertrouwen in dat zijn cliënt met zijn overstap naar i Rossoneri nu wel aan spelen toe zal komen: “Brahim keerde in 2019 terug naar Spanje, maar in Madrid hebben ze hem niet de ruimte en, bovenal, het vertrouwen gegeven dat hij nodig had”, vertelt de belangenbehartiger in gesprek met TuttoMercatoWeb. “Ik ben ervan overtuigd dat hij nu de juiste keuze maakt. Brahim heeft al in het buitenland gewoond en zal zich daarom snel aan kunnen passen aan zijn nieuwe omgeving.”

“Zijn toekomstige ploeggenoot Samu Castillejo, een andere geweldige speler die ik eerder naar Málaga heb geholpen, zal hem helpen. Dit durf ik vol trots te zeggen”, gaat González verder. “Aangezien Brahim voor Milan heeft gekozen, weet hij al dat hij het team verder kan helpen door een leidende rol op zich te nemen. Daar twijfel ik niet aan. Zodra hij uitgegroeid is, zullen we het hebben over een absolute kampioen en niet langer over een veelbelovend talent.”

Brahim, die 21 wedstrijden namens Real Madrid achter zijn naam heeft staan, gaat in eerste instantie op huurbasis naar Milan en van een optie tot koop is volgens transferspecialist Gianluca Di Marzio van Sky Italia op dit moment geen sprake. Vanwege de ‘uitstekende relatie’ tussen de twee clubs is het echter niet uitgesloten dat de Italianen in de toekomst met de Koninklijke om de tafel gaan om manieren te bespreken waarop de middenvelder alsnog een definitieve overstap kan maken.