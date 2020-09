Veelbesproken clubarts PSV maakt toptransfer naar Real Madrid

Dokter Suzanne Huurman verruilt PSV voor Real Madrid, zo melden de Eindhovenaren woensdagmiddag via de officiële kanalen. De dertigjarige sportarts gaat in de Spaanse hoofdstad de medische staf van de vrouwenafdeling aansturen.

Bij PSV was Huurman verantwoordelijk voor de medische afdeling van Jong PSV, PSV Vrouwen en PSV Academy. De medicus maakte in de zomer van 2018 de overstap van Go Ahead Eagles naar PSV. Huurman was onlangs nog onderwerp van gesprek omdat commentator Koert Westerman tijdens Jong PSV - Excelsior (1-6) zich seksistisch uitliet over de arts.

Een vrouwelijke clubarts bij Jong PSV. Daar moet Koert Westerman een beetje aan wennen... ?? pic.twitter.com/sov2r4IZQA — Rypke Bakker (@RypkeBakker) August 29, 2020

De clubarts van PSV kwam het veld op om de geblesseerd geraakte Kristófer Kristinsson te behandelen, maar Westerman trok de blessure van de aanvaller in twijfel. "Of zou hij gewoon graag verzorgd willen worden door de knappe verzorgster? Die spelers heb je ook. Ik ga er gewoon bij liggen, in de hoop dat ik haar even diep in de ogen kan kijken, en mijn move na de wedstrijd mag maken."

Westerman bood nadien zijn excuses aan voor zijn commentaar. "Ik ken Suzanne ook al een poosje, maar snap dat mijn opmerkingen inmiddels echt niet meer kunnen. Als ik mensen daarmee heb beledigd of boos gemaakt, bij dezen mijn welgemeende excuses." Westerman had ook een reprimande gekregen van FOX Sports.