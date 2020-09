‘Egoïstische’ Guardiola hard aangepakt: ‘Hij heeft keer op keer gefaald’

Josep Guardiola veroverde als trainer van Barcelona de Champions League in 2009 en 2011. Sindsdien bleef succes in het miljardenbal uit bij achtereenvolgens Bayern München en Manchester City, ondanks kwalitatief gezien uitstekende selecties en flinke investeringen door de jaren heen. Voormalig Bayern-verdediger Lothar Matthäus analyseert de prestaties van Guardiola op Europees niveau en velt een hard oordeel over de Spaanse manager in Engelse dienst.

"Met Guardiola heb je altijd het gevoel dat hij iets speciaals wil doen in de grote wedstrijden", verklaart Matthäus in een interview met BILD. "Bij Barcelona was er een duidelijk DNA, een systeem dat hij had uitgedokterd. Bij die club kende Pep ook veel succes. Bij Bayern en Manchester City heeft hij steeds dingen veranderd en heeft hij ook keer op keer gefaald. Guardiola wil altijd laten zien dat het nóg beter kan. Ik zeg dan ook tegen hem: 'Pep, je bent een geweldige trainer, maar verander niet steeds je systeem!'"

Verloofde van bankzitter houdt Guardiola verantwoordelijk voor CL-exit

Veel kritiek op Josep Guardiola na de aftocht van Manchester City in de Champions League. Lees artikel

Matthäus begrijpt niet waarom Guardiola op cruciale momenten vaak verrassende keuzes maakt wat betreft de tactiek en opstelling. "Ik zou het zelfs egoïstisch willen noemen", vervolgt de voormalig international van Duitsland, die in 1990 de wereldtitel veroverde. "Dat is een hard verwijt, maar daar is Guardiola zelf schuldig aan." Matthäus komt gelijk met een voorbeeld op de proppen. "Bij Bayern posteerde hij Robert Lewandowski op een gegeven moment op de linkerflank. Dat was niet bepaald een succes."

Guardiola kreeg ladingen kritiek over zich heen na de 1-3 nederlaag van Manchester City tegen Olympique Lyon in de kwartfinale van de Champions League. De Spaanse coach koos opeens voor een 3-4-3-systeem en hield onder meer David Silva, Bernardo Silva en Riyad Mahrez op de bank. Met Rodri en Ilkay Gündogan leek Guardiola te kiezen voor meer defensieve zekerheid op het middenveld. Het mocht niet baten, want ondanks de gelijkmaker van Kevin De Bruyne in de tweede helft blies Manchester City wederom voortijdig de aftocht op het Europese toneel.