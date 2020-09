L'Équipe: Neymar test positief op corona en moet in quarantaine

Neymar behoort tot de drie spelers van Paris Saint-Germain die positief hebben getest op het coronavirus, zo meldt L'Équipe woensdagmiddag. Volgens de Franse krant zijn Ángel Di María en Leandro Paredes de overige spelers die besmet zijn geraakt. PSG bracht eerder deze woensdag al naar buiten dat er drie positieve gevallen waren, zonder daarbij specifiek op namen in te gaan. Het trio spelers moet nu een week in quarantaine blijven.

De overige spelers van PSG worden komende week opnieuw getest op het coronavirus, alsmede alle leden van de technische staf. Pas bij een negatieve uitslag kan men starten aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Ligue 1. De verliezend Champions League-finalist begint vanwege de interlandperiode pas op 10 september aan het nieuwe seizoen, met RC Lens als eerste tegenstander van het elftal van trainer Thomas Tuchel. Het is nog niet bekend of Neymar, Di María en Paredes dan alweer inzetbaar zijn.

L'Équipe denkt dat Neymar, Di María en Paredes het coronavirus hebben opgelopen tijdens hun gezamenlijke vakantie op Ibiza. Het dreital reisde na de verloren Champions League-finale tegen Bayern München (0-1) op 23 augustus af naar het Spaanse eiland. PSG bracht afgelopen maandag al naar buiten dat twee spelers van de A-selectie met symptomen van het coronavirus waren teruggekeerd van vakantie.

De reglementen in Frankrijk schrijven voor dat er bij vier positieve coronagevallen binnen een selectie niet meer getraind mag worden. Wedstrijden moeten in dat geval worden uitgesteld tot nader order. Het nieuwe seizoen in Ligue 1 is reeds twee speelronden onderweg, maar vanwege de finaleplaats in het miljardenbal kwam PSG tot dusver nog niet in actie.