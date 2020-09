Oude club René van der Gijp verwelkomt voormalig Ajax-verdediger

Léon Bergsma heeft een nieuwe club gevonden. De 23-jarige centrumverdediger vervolgt zijn loopbaan namelijk bij FC Aarau, zo meldt de Zwitserse club woensdagmiddag via de officiële kanalen. Bergsma heeft bij de huidige nummer acht in de Super League een tweejarig contract ondertekend. De medische keuring bracht geen problemen aan het licht bij de Nederlander.

"FC Aarau kijkt uit naar de samenwerking met Léon Bergsma en wenst hem alle succes met zijn nieuwe uitdaging", zo valt te lezen op de website van de Zwitsers. De centrale verdediger maakte in de voorbereiding een goede indruk in de oefenwedstrijden tegen SC Kriens (5-1) en SC Young Fellows Juventus (3-3), waarop de technische leiding besloot om Bergsma een meerjarig contract aan te bieden. Hij kan eind september zijn officiële debuut maken voor FC Aarau, de club die analist René van der Gijp in het seizoen 1988/89 onder contract had.

Bergsma maakte jarenlang deel uit van de jeugdopleiding van Ajax. Speelminuten in de hoofdmacht van de Amsterdamse club waren hem echter niet gegund. De jonge verdediger veroverde als aanvoerder met Jong Ajax het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie in 2018. Bergsma, die later naar AZ vertrok, kwam in die competitie tot 99 optredens. In de Eredivisie werden slechts twee wedstrijden genoteerd. De voormalig jeugdinternational was laatstelijk actief voor FC Den Bosch.