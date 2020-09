Barcelona gewaarschuwd: Wijnaldum kan ook naar Serie A en Bundesliga

Georginio Wijnaldum lijkt Liverpool in te ruilen voor Barcelona. De 29-jarige middenvelder zou al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Catalaanse topclub, waardoor alleen de clubs nog tot een deal moeten komen. 'Toch zijn er tegelijkertijd meer kapers op de kust', meldt De Telegraaf woensdag over de interesse in de Oranje-international.

De krant geeft aan dat Wijnaldum, die nog een jaar vastligt op Anfield, de clubs voor het uitkiezen heeft. Naar verluidt hebben topclubs uit de Europese topcompetities zich voor de middenvelder gemeld. 'Hij kan ook een transfer maken in de Premier League, naar de Serie A en ook vanuit de Bundesliga is geïnformeerd naar de Rotterdammer', zo klinkt het. Eerder werd Wijnaldum door buitenlandse media gelinkt aan onder meer Internazionale en Bayern München.

De belangstelling komt vooral vanwege de lage prijs van Wijnaldum. Liverpool zou tussen de vijftien en twintig miljoen euro verlangen voor de 62-voudig international. Wijnaldum wilde zekerheid bij Liverpool en loerde op een langdurige verbintenis, maar omdat de topclub niet verder wilde gaan dan een tussentijdse contractverlenging tot medio 2022 staat de deur open om te vertrekken.

De Telegraaf stelt dat manager Jürgen Klopp ook twijfelt aan de houdbaarheid van Wijnaldum in zijn veeleisende systeem. 'Steevast legt de Nederlander de meeste kilometers af in het energieverslindende spel van Liverpool. Het is bekend dat Klopp er niet voor terugdeinst om roofbouw op zijn spelers te plegen, ze uit te knijpen en vervolgens af te schrijven.'