Van Hooijdonk ziet Depay als enige ‘probleem’ bij ideale bondscoach

Volgens voetbalcommentator Arno Vermeulen staat Louis van Gaal open voor het bondscoachschap van Oranje en in de optiek van Pierre van Hooijdonk is de momenteel clubloze oefenmeester een 'uitstekende optie' voor de KNVB. De voetbalbond zoekt een geschikte opvolger van Ronald Koeman, die Oranje onlangs verliet voor zijn droombaan bij Barcelona. Interim-bondscoach Dwight Lodeweges neemt voorlopig de honneurs waar.

"Van Gaal is is de beste trainer die momenteel we hebben", stelt Van Hooijdonk woensdag zonder omhalen in gesprek met NPO Radio 1. "Dat heeft hij wel bewezen, zoals bij het WK in 2014, zijn laatste kunstje met het Nederlands elftal. Dat was van een hoog kaliber en daar is onverwacht de derde plaats gehaald door Oranje. Ik denk dat hij als parttime bondscoach het eindtoernooi (het EK in 2021, red.) uitstekend zou kunnen doen. En daarna zit zijn taak er weer op."

Van Hooijdonk is van mening dat de inmiddels 69-jarige Van Gaal heel goed bij de huidige lichting internationals past. "Een aantal jongens heeft met Van Gaal gewerkt. Memphis Depay is natuurlijk wel de meest interessante. Die werkte goed met hem samen, tot en met het WK (in 2014, red.). Daarna werd hij door Van Gaal naar Manchester United gehaald, waar het min of meer al snel botste. Dat lijkt me wel een plooi die gladgestreken moet worden. Maar Georginio Wijnaldum was erbij en zo zijn er nog wel een paar spelers. Met Memphis zal er wel eerst een gesprekje moeten volgen."

Volgens Van Hooijdonk is het geen enkel bezwaar dat Van Gaal na zijn ontslag bij Manchester United in 2016 niet meer werkzaam is geweest in de voetballerij. "Van Gaal volgt het hedendaagse voetbal op de voet, hij is ook als analist werkzaam bij Ziggo Sport. Daar twijfel ik niet aan, daar is de tijd niet te snel voor gegaan, voor Frank Rijkaard is dat wel iets anders, vind ik. Maar Van Gaal is een voetbaldier pur sang", aldus de oud-aanvaller van onder meer Feyenoord en Oranje.