Ajax laat Ekkelenkamp niet gaan; Dumic wél naar FC Twente

FC Twente moet de komst van Jurgen Ekkelenkamp uit het hoofd zetten. Ajax heeft de Tukkers laten weten dat de aanvallende middenvelder niet weg mag omdat Donny van de Beek aan Manchester United is verkocht. Dario Dumic komt wel naar Twente, zo meldt onder meer TC Tubantia. De 28-jarige verdediger komt over van FC Utrecht en tekent voor twee jaar in de Grolsch Veste wanneer hij vrijdag de medische keuring zonder problemen doorstaat.

“Marc (Overmars, directeur spelerszaken Ajax, red.) heeft me gebeld", reageert Twente-directeur Jan Streuer tegenover het regionale dagblad. "Het kan natuurlijk altijd nog gebeuren dat er op het laatste moment iets gaat veranderen, maar daar moeten we niet meer vanuit gaan. Aan de ene kant is dat jammer, maar we weten nu wel waar we aan toe zijn. We kunnen nu doorschakelen naar alternatieven.”

Ajax nam eerder al afscheid van Razvan Marin, terwijl Van de Beek op het punt staat om een vijfjarig contract bij Manchester United te tekenen. Naar verluidt staat ook Carel Eiting nog op de nominatie om te vertrekken, waardoor Ekkelenkamp niet weg mag. Dat is een tegenvaller voor Twente, dat eerder deze zomer met Kik Pierie en Danilo Pereira twee spelers van Ajax op huurbasis aantrok.

Utrecht bereikte dinsdag een akkoord met FC Twente. Later deze week volgt de medische keuring. Het is onbekend hoe hoog de transfersom is die Utrecht voor hem ontvangt. “We kunnen hem op een heel goede basis overnemen, hij is geen dure speler voor ons", zegt Streuer daarover. Dumic tekent voor twee seizoenen, terwijl Twente een optie voor nog een jaar heeft.