FC Utrecht zet streep door oefenduel na twee coronagevallen in A-selectie

Bij FC Utrecht hebben twee leden van de A-selectie positief getest op het coronavirus, zo maakt de club uit de Domstad woensdagochtend officieel wereldkundig. Het tweetal heeft momenteel geen klachten, maar is wel uit voorzorg in quarantaine geplaatst. De clubleiding is na uitgebreid onderzoek tot de conclusie gekomen dat de overige leden van de Utrecht-selectie niet in quarantaine hoeven te worden geplaatst.

Er zal op korte termijn wel een tweede test plaatsvinden voor alle spelers en stafleden van FC Utrecht, zo klinkt het. Door de coronagevallen is een streep gezet door de oefenwedstrijd tegen KFC Uerdingen die voor deze woensdag op het programma stond. "FC Utrecht heeft alle nodige voorzorgsmaatregelen genomen en protocollen gevolgd en blijft dat uiteraard onverminderd doen", zo valt te lezen in het persbericht dat door de Domstedelingen is uitgegeven.

Het is een tegenvaller voor FC Utrecht in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het elftal van trainer John van den Brom opent de nieuwe jaargang in de Eredivisie op 12 september tegen AZ, waar in juli een speler van het beloftenelftal besmet raakte met het coronavirus. Daarnaast zijn er bij onder meer Ajax, Feyenoord en ADO Den Haag in de afgelopen periode ook verschillende coronagevallen geweest.