Volland neemt afscheid van Bosz en tekent voor vier jaar in Ligue 1

Kevin Volland is de nieuwe spits van AS Monaco. De club uit de Ligue 1 neemt de aanvaller over van Bayer Leverkusen en heeft hem voor vier seizoenen gecontracteerd. Het vertrek van de 28-jarige Duitser komt niet uit de lucht vallen. Trainer Peter Bosz sprak reeds de verwachting uit dat Volland en Chelsea-doelwit Kai Havertz na de interlandperiode geen spelers meer zouden zijn van Leverkusen.

Het vertrek van Volland is een aderlating voor Bosz. De spits was vorig jaar een van de sterkhouders in het team van Leverkusen. De tienvoudig international was het afgelopen Bundesliga-seizoen goed voor tien doelpunten en zeven assists. Hij vertrekt na vier jaar uit de BayArena. Leverkusen nam Volland in de zomer van 2016 voor een bedrag van twintig miljoen euro over van TSG Hoffenheim.

Doordat het contract van Volland in de zomer van 2021 afliep, was een transfer al enige tijd aanstaande. De aanvaller liet aan de clubleiding weten dat hij graag de overstap naar Monaco wilde maken en aan zijn verzoek is gehoor gegeven. Naar verluidt is er een bedrag van vijftien miljoen euro plus bonussen gemoeid met de transfer. AS Roma-spits Patrik Schick is in beeld om het vertrek van Volland op te vangen.

Na Volland zal ook Havertz vertrekken bij Bayer Leverkusen. De aanvallende middenvelder is volgens Duitse en Engelse media hard op weg naar Chelsea. Voor de 21-jarige Duits international ligt er een langdurig contract klaar op Stamford Bridge. Met de deal zou een transfersom van tachtig miljoen euro gemoeid zijn. Dat bedrag kan middels bonussen nog verder oplopen. Havertz zou al medisch gekeurd zijn en de verwachting is dat hij woensdag gepresenteerd wordt door the Blues.