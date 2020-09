Toon Gerbrands had hard en duidelijk antwoord op brief van Nicky Hofs

Nicky Hofs is na zijn voetbalcarrière het trainersvak ingedoken en tot dusver beschikt hij over bijna alle diploma’s. Hij wil trainer worden van een profclub en richt zich daarom op het diploma Coach Betaald Voetbal. Om toegelaten te worden tot die cursus moet hij eerst zelf een team onder zijn hoede hebben gehad. Tot dusver is de trainer van Vitesse Onder-21 nog niet toegelaten.

Hofs loopt al enige tijd rond bij Vitesse en leerde veel van Henk Fraser en Leonid Slutsky. Hij is toe aan de volgende stap en hoopt daarom toegelaten te worden tot de exclusieve cursus. Eens in de twee jaar is er plaats voor veertien cursisten. Vorig jaar werden onder meer John Heitinga, Dirk Kuyt, Kevin Hofland, Willem Weijs en Rob Penders tot de cursus toegelaten. Een gesprek bij de KNVB in Zeist met klankborden als PSV-directeur Toon Gerbrands en docent Gert Aandewiel is daarbij leidend.

“Ik had een mooie motivatiebrief geschreven”, vertelt Hofs over zijn aanvraag van vorig jaar. “Maar Gerbrands en Aandewiel hadden gewoon een goede uitleg om nog niet toegelaten te worden. Ik heb bijna vier jaar als assistent bij eerste elftal gewerkt. Dat is ervaring. Maar op eigen benen staan, werken met een eigen staf, is de broodnodige ervaring. Dat is een steekhoudend argument. Ik kan nu alleen nog maar beter worden.” Ondanks de afwijzing blijft Hofs hoop houden en werken aan zijn toekomst. “Het doel is trainer te worden in het betaalde voetbal.”

Hofs hoopt komend seizoen met Vitesse Onder-21 te promoveren naar de Tweede Divisie. Om kans te maken moet in de eerste seizoenshelft kwalificatie afgedwongen worden voor de kampioenspoule. “Uiteraard mikken wij daar op”, zegt Hofs. “Ik wil altijd winnen. Ik wil ook kampioen worden. Dus ja, dan wil ik ook promoveren naar de Tweede Divisie. Maar eerst moeten wij maar eens presteren in de eerste seizoenshelft. Feyenoord zet voor die ultieme promotie naar de Eerste Divisie gewoon Dylan Vente in. Bij Vitesse is toch vooral ontwikkeling van spelers leidend.”